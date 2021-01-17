Tiroid işleyişini olumsuz etkileyebilir! İyot tüketiminde dengeli olunmalı

Yetersiz iyot alımı yanında aşırı iyot tüketiminin de tiroid işleyişini bozabileceğini söyleyen Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mitat Bahçeci, dengesiz iyod tüketiminin tiroidin az (hipotiroidi) ya da aşırı çalışmasına (hipertiroidi) neden olabilmesinin yanında, uzun süreli fazla miktarda iyod alımının da Hashimoto tiroiditi gibi olaylara yol açabileceğini belirterek, "Günde 500 mikrogramdan fazla iyod alımından kaçınılması gerekmektedir" dedi.

Tiroid sağlığının korunmasında beslenmenin önemine dikkat çeken ve tiroid hastalığının, hipotiroidi, hipertiroidi ya da guatr (tiroid bezinde büyüme) olarak günümüzde oldukça sık görüldüğünü belirten Prof. Dr. Mitat Bahçeci, "Yediklerimiz, içtiklerimiz, kullandığımız ilaçlar ya da maruz kaldığımız kimyasalların tiroid sağlığı üzerine etkileri gün geçtikçe daha da önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.



Bahçeci "Gerek tiroid hastaları gerekse de sağlıklı bireyler tiroid sağlığı için beslenmede nelere dikkat etmeleri gerektiği sorusunu sıkça soruyorlar. İlaç tedavisi ya da tıbbi tedavi dışında hipotiroidinin belirtilerini nasıl düzeltebileceklerinin yanıtını merak ediyorlar. Besinler ya da takviye edicilerden ne kadar tüketebileceklerini öğrenmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.



Alınan iyot miktarı önemli



Tiroid hastalıklarına etkisi açısından iyot, turpgiller ve soya tüketimi konusunda bilgi ve bilinçli olmak önemli olduğunu söyleyen Mitat Bahçeci, sözlerini şöyle sürdürdü; "Tiroid hormon üretiminin yeterli olması için alınan iyotun yeterli miktarda kan dolaşımında bulunması gerekir. Yetersiz iyot alımı hipotiroidin ortaya çıkmasına veya kötüleşmesine yol açar. Genel olarak günlük alınması gereken iyot miktarı 150 mikrogram/gün civarındadır. Buna karşın gebeler ve emziren kadınların daha yüksek miktarda iyot almaları (200-250 mikrogram/gün) önerilir. Yaygın iyot kaynakları arasında; iyotlu tuzlar, deniz ürünleri (deniz yosunu ve balıkdahil), bazı ekmekler ve tahıllar sayılabilir. Deniz tuzunun adının aksine iyot içermediği akılda tutulmalıdır. Yaygın olarak bulunan iyot içeren tabletler reçete gerektirmezler ve bu tabletlerin her birinde, sıklıkla günlük önerilen iyotun birkaç kat fazlası bulunur. Aşırı iyot alımı da tiroid işleyişinin bozulmasına yol açabilir hatta tiroidin az çalışmasına (hipotiroidi) ya da aşırı çalışmasına (hipertiroidi) neden olabilir. Yine uzun süreli fazla miktarda iyod alımı da Hashimoto tiroiditi gibi otoimmün tiroidite yol açabildiğinden günde 500 mikrogramdan fazla iyot alımından kaçınılması gerekir. Turpgiller ve soya ürünleri guatr veya tiroid bezinde büyümeye yol açan Guatrojenik dediğimiz maddelerdir. Turpgil sebzeler arasında brokoli, lahana, Brüksel lahanası, kıvırcık lahana, turp, karnabahar, karalahana ve Çin lahanası sayılabilir. Bu sebzeler tiroid hormon üretiminin çeşitli basamaklarını etkileyen glukozinolatlardan ve diğer ürünlerden zengindir. Normal ölçülerde bu besinleri tüketmek yararlıdır ancak aşırı uzun süreli kronik biçimde tüketim hipotiroidiyi tetikleyebilir. Aşırı soya alımı da hipotiroidi riskini arttırabilir. Makul miktarlarda tüketilirse, yetişkinlerde turpgiller türü sebze veya soyadan kaçınmaya gerek yoktur."

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17/01/2021 22:07