Titanic kaptanının saati rekor fiyata satıldı

1,56 MİLYON STERLİNE SATILDI

1912'de Atlantik Okyanusu'nda batan ve "batmaz" olarak tasarlanan Titanik, tarihe geçtiği faciada bin 490 ila bin 635 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Fakat gemide bulunanlardan da bazıları ise hayatta kalmayı başardı. Bu yolculardan 700'den fazlasının yaşamını kurtaran RMS Carpathia'nın kaptanı Arthur Rostron oldu. Rostron'a Titanik faciasından sağ kurtulanlar tarafından hediye edilen altın cep saati, İngiltere’de yapılan bir müzayedede 1,56 milyon sterline satılarak, Titanik hatıraları için ödenen en yüksek meblağ olarak kayıtlara geçti. Wiltshire’daki Henry Aldridge & Son müzayede evi, saat için ödenen bu rekor fiyatın, ABD’li bir koleksiyoncu tarafından ödendiğini duyurdu.





TİTANİC'E İLGİ ARTIYOR

Söz konusu bu satış, Titanik ile ilgili bir hatıra eşyanın fiyatında yeni bir rekor olarak kayıtlar geçti. Daha önceki rekor, Titanik’teki en zengin yolcu olan John Jacob Astor’un cesedinden çıkarılan başka bir altın cep saatinin, geçtiğimiz Nisanda 1,175 milyon sterline satılmasıyla kırışmıştı. Cumartesi günü alıcı bulan 18 ayar altın Tiffany & Co. Saat, Rostron’a, Titanik’te yakınlarını kaybeden üç dul kadın tarafından hediye edilmişti. Saatin üzerindeki yazıda, "15 Nisan 1912'de Titanic'ten sağ kurtulan üç kişinin, Bayan John B. Thayer, Bayan John Jacob Astor ve Bayan George D. Widener'ın en içten şükran ve takdirleriyle Kaptan Rostron'a sunulmuştur" şeklindeki ifadeler yer alıyordu.



700 KİŞİ HAYATINI ONA BORÇLU

Düzenlenen Müzayede evi, saatin Rostron’a, New York’taki Beşinci Cadde'de yer alan Astor ailesi malikânesinde düzenlenen bir öğle yemeğinde teslim edildiğini aktarıldı. Müzayedeci Andrew Aldridge, satışın Titanik hikâyesine duyulan ilginin sürdüğünü söyleyerek, "Bay Rostron olmasaydı, o 700 kişi hayatlarını kurtaramazdı. Bu saat, onun kahramanlığına bir şükran göstergesi olarak verildi" dedi. Ayrıca Titanic’ten kalan kemanın 2013'te 1,1 milyon sterline satılması sonrasında 11 yıl boyunca rekoru elinde tuttuğunu hatırlatan müzayede evi, son dönemde bu tür hatıra eşyalarına talebin giderek arttığını ve fiyatların yükseldiğini ifade etti.