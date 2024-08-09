Titanik faciasına 50 milyon dolarlık “ihmal” davası

OceanGate şirketine ait 6,5 metre boyutundaki Titan denizaltı 18 Haziran 2023 tarihinde Titanik'in enkazını gözlemlemek için Atlantik Okyanusu'na dalış yapmıştı.

Ancak okyanusun derinliklerinde işler yolunda gitmemiş ve Titan denizaltısı patlayarak 5 kişinin ölümüne neden olmuştu.

50 MİLYON DOLARLIK "İHMAL" DAVASI

Hayatını kaybedenler arasında yer alan Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet'in ailesi OceanGate şirketini ihmalle suçlayarak 50 milyon dolarlık "ihmal" davası açtı.

"Bay Titanik" olarak bilinen Nargeolet, davaya göre Titanik bölgesinde 37 dalışa katılarak dünyadaki en çok dalış yapan dalgıçtı.

Titanik hakkında dünyanın en bilgili kişilerinden biri olarak kabul ediliyordu.

ÖNEMLİ GERÇEKLERİ AÇIKLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Nargeolet'in mirasının avukatları e-posta yoluyla yaptıkları açıklamada, denizaltının sorunlu bir geçmişi olduğunu ve OceanGate'in gemi ve dayanıklılığıyla ilgili önemli gerçekleri açıklamadığını söyledi.

Titan son dalışını 18 Haziran 2023'te, bir Pazar sabahı yapmıştı ve yaklaşık iki saat sonra destek gemisiyle teması kaybetmişti.

Tüm dünyanın dikkatini çeken bir arama kurtarma çalışmasının ardından Titan'ın enkazı okyanus tabanında, Titanik'in burun kısmının yaklaşık 300 metre açığında bulunmuştu.

Kazada, İngiliz milyarder ve Action Aviation'ın sahibi Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi olan OceanGate şirketinin kurucusu ve CEO'su Stockton Rush ile Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet yaşamlarını yitirmişti.