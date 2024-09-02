Titanik'in enkazı 112 yılın ardından yavaş yavaş çöküyor

Titanik, 15 Nisan 1912 tarihinde Southampton'dan New York'a yaptığı ilk seferinde bir buzdağına çarptıktan sonra sulara gömülen White Star Line şirketine ait bir transatlantik yolcu gemisiydi.

Kazanın ardından, 2 bin 200 yolcudan sadece 705'i hayatta kaldı.

Enkazı, 1985 yılında Robert D. Ballard tarafından Atlantik deniz dibinin birkaç kilometre derinliğinde tespit edildi.

Geminin bazı sırları ise hala keşfedilmeye devam ediyor.

ENKAZ PASA DÖNÜŞÜYOR

Jack ve Rose'un Titanik'in pruvasında durdukları an, sinema tarihinin en tanınmış karelerinden biri olabilir.

Ancak yeni fotoğraflar, bu ikonik yapının artık pasa dönüştüğünü ortaya koydu.

TAMAMININ ÇÖKMESİ AN MESELESİ

Bu yaz robotik denizaltılar tarafından çekilen görüntülerde geminin pruvasının 4,5 metrelik kısmının deniz tabanına çöktüğü tespit edildi.

Keşif ekibi şimdi geminin tamamının çökmesinin an meselesi olduğu konusunda uyarıyor.

Keşif gezisine öncülük eden RMS Titanic Inc'in koleksiyon müdürü Tomasina Ray insanların her zaman "Titanik orada ne kadar kalacak?" diye sorduğunu fakat bunu bilmediklerini ve enkazı eş zamanlı olarak izlediklerini söyledi.

TİTANİK FİLMİYLE ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Titanik, 15 Nisan 1912'nin erken saatlerinde Kuzey Atlantik'in dalgaları arasında batarak bin 500 yolcu ve mürettebatın ölümüne yol açtı.



Büyük okyanus gemisi, Kanada'nın Newfoundland kıyılarında deniz tabanının bir bölümüne 3 bin 800 metreden fazla battı.



Gemi, 1985 yılında bir keşif ekibi enkazın ilk fotoğraflarını çekene kadar zaman içinde kayboldu.



Bu görüntüler, 1998 yapımı Titanic filmiyle ölümsüzleştirilecek olan küpeştenin, kazadan 70 yıldan fazla bir süre sonra mucizevi bir şekilde hala sağlam olduğunu ortaya koydu.

"İKONİK PRUVA "PARÇALANIYOR

Ancak, bu yılın Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan bir keşif gezisi sırasında, RMS Titanic Inc tarafından fırlatılan iki uzaktan kumandalı araç (ROV), baş korkuluğun büyük bir bölümünün artık kaybolduğunu tespit etti.



Daha sonra bölgede yapılan üç boyutlu taramalar, bölümün tek bir parça halinde aşağıdaki deniz tabanına düştüğünü ortaya çıkardı.



Tomasina Ray, BBC'ye şunları söyledi: "Titanik'in pruvası ikoniktir - popüler kültürde bu tür anlara sahipsiniz - ve gemi enkazını düşündüğünüzde aklınıza gelen şey budur. Ama artık öyle görünmüyor."

SON İKİ YIL İÇİNDE ÇÖKTÜ

Derin deniz haritalama şirketi Magellan ve belgesel yapımcıları Atlantic Productions tarafından 2022 yılında oluşturulan enkazın görüntüleri ve 3 boyutlu taramaları, rayın hala yerinde olduğunu ortaya çıkardı.



Araştırmacılar bu bulgulara dayanarak, bölümün son iki yıl içinde çökmüş olabileceğini düşünüyor.

"BOZULMANIN BİR HATIRLATICISI"

Geminin metal yapısı mikroorganizmalar tarafından tüketilerek "rustikül" adı verilen büyük pas sarkıtları oluşturuyor.



Enkazın keşfinden bu yana, birbirini izleyen araştırmacı ve keşif ekipleri, bir zamanların görkemli gemisinin yavaş yavaş çürümesini izledi.



2022 yılına gelindiğinde, geminin pruvası bu erozyonun etkisiyle bükülmeye başlamıştı ve geminin daha fazla kısmının çökmesi artık sadece bir zaman meselesi oldu.

Koleksiyon müdürü Ray, bunu her gün meydana gelen bozulmanın farklı bir hatırlatıcısı olarak açıklıyor.

KEŞİF İÇİN YENİ FIRSATLAR SUNACAK

Titanik tamamen kaybolmadan önce, kaşifler mümkün olduğunca çok şeyi korumak ve kurtarmak için planlar yapıyorlar.



Hatta RMS Titanic Inc, yeni bozulma alanlarının "geminin iç kısmına engelsiz erişim" sağlayabileceğini ve bunun da keşif için yeni fırsatlar sunacağını belirtiyor.



İki ROV keşif gezileri sırasında iki milyondan fazla fotoğraf ve 24 saatlik HD film topladı.



Şirket şu anda bu verileri inceliyor ve Titanik'in ayrıntılı bir üç boyutlu görüntüsünü oluşturmak için kullanmayı umuyor.

"VERSAILLES DIANA'SI" YENİDEN BULUNDU

Bu yaz yapılan keşif gezisinde ayrıca uzun zamandır kayıp olduğu düşünülen bir eser de ortaya çıkarıldı.



Orijinal 1985 keşif gezisi enkazın ilk görüntülerini yayınladığında, enkaz alanında yatan Versailles Diana'sı adlı bronz bir heykel göstermişti.



Ancak, keşfin etrafındaki gizlilik kültürü nedeniyle heykelin tam yeri hiçbir zaman kaydedilmedi.

"SAMANLIKTA İĞNE BULMAK GİBİYDİ"



Bir zamanlar birinci sınıf salonun manto parçasını süsleyen 60 santimetre boyundaki figür bir kez daha bulundu.



Titanik araştırmacısı ve Witness Titanic podcast'inin sunucusu James Penca şunları söylüyor:

"Samanlıkta iğne bulmak gibiydi ve bu yıl yeniden keşfetmek çok önemliydi"

EN ÖNEMLİ PARÇAYDI

Birinci sınıf salon, gemideki en güzel ve inanılmaz derecede detaylı odaydı. Ve o odanın en önemli parçası Versailles Diana'sıydı.



RMS Titanic Inc 1994 yılından bu yana Titanik'in enkazının tek kurtarma hakkına sahip ve yasal olarak alandan eşya çıkarmasına izin verilen tek şirkett olma özelliğini taşıyor.



O zamandan bu yana enkazdan binlerce parça çıkaran şirket şimdi de Versaylı Diana'yı enkaz alanından çıkarıp sergilemeyi planlıyor.



Ray, "Diana'yı geri getirerek insanların onu kendi gözleriyle görmelerini sağlamak - bunun değeri, tarihe, dalışa, korumaya, gemi enkazlarına ve heykele karşı bir sevgi uyandırmak, bunu asla okyanus tabanında bırakamazdım." sözleriyle eserin önemine dikkat çekiyor.