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Tiyatro Su '21:15 Treni' Oyununu Girne’de Sahneliyor

Çatalköy Belediyesi bünyesindeki Tiyatro Su, Girne Belediyesi’nin “Kültür Sanat Etkinlikleri” çerçevesinde “21.15 Treni” adlı oyununu Girne’de sahneliyor

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03/12/2018

Tiyatro Su '21:15 Treni' Oyununu Girne’de Sahneliyor

Çatalköy Belediyesi bünyesindeki Tiyatro Su, Girne Belediyesi’nin “Kültür Sanat Etkinlikleri” çerçevesinde “21.15 Treni” adlı oyununu yarın ve 7 Aralık’ta Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda sahneliyor.

Çatalköy Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Toygun Orbay’ın yazdığı, yönetmenliğini Çatalköy Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik’in yaptığı oyunda Cenk Gürçağ, İlkşen Varoğlu Atik, Soner Eminağa ve Mehmet Saygıer’in yanı sıra ışık tasarımcısı Mahir Köksal, reji asistanı Dilek Kurnaz, ışık uygulamacısı Ömer Kadiroğlu ile suflöz Lamia Fikretler yer alıyor.

Oyun 20.00’de başlayacak. Biletler Girne Belediyesi ve Oda Tiyatrosu Gişesi’ne satılıyor

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TAGS: Tiyatro Su, 21:15 Treni, Girne, haber, kıbrıs
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