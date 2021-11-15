Tiyatro ve Dublaj Sanatçısı Pelin Turancı DAÜ’de Seminer Verdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü tiyatro ve dublaj sanatçısı Pelin Turancı’yı ağırladı. DAÜ Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Fatoş Adiloğlu'nun “Kişilerarası İletişim” dersi kapsamında öğrencilerle buluşan Pelin Turancı, öğrencilere toplum önünde söz söyleme, etkili konuşma sanatı ve iletişimde beden dili üzerine bir seminer verdi.

Pelin Turancı, DAÜ’de hem öğrenci hem de tiyatro ve dublaj sanatçısı olarak bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek açıklamasını şöyle sürdürdü: “Yıllardır sahneden seyircilere dokunmak, ekrandan sesimle izleyicilere dokunmak aldığım en büyük zevkti. Şimdi ise Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü'nü ileriye taşıyan hocalarımızla birlikte, öğrencilerimizin kendilerine katmak istediklerine vesile olmak çok özel bir duygu.”

Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bölüm olarak sanata, tiyatroya ve etkili iletişime büyük önem verdiklerini dile getirerek, tiyatro ve dublaj sanatçısı Pelin Turancı’yı bölümde hem sanatçı hem de öğrenci kimliği ile ağırlamaktan büyük onur duyduklarını ifade etti. Doç. Dr. Ersoy, Pelin Turancı’ya ve kendisine bu imkânı sağlayan dersin öğretim üyesi Prof. Dr. Fatoş Adiloğlu’na teşekkür etti.

Pelin Turancı kimdir?

İstanbul’da sanat yaşamını sürdüren Pelin Turancı, özel bir tiyatro olan “Ak'la Kara”nın hem oyuncusu hem de Genel Koordinatörü olarak görev yapıyor. Turancı, aynı zamanda Ak'la Kara International Dubbing Studios'un dublaj sanatçısı olarak çalışmakta ve 25 yıldır oyunculuk, 12 yıldır seslendirme (dublaj) sanatçılığı da yapmaktadır.

Sanatçı Pelin Turancı, bu aralar İstanbul'da "On Kişiydiler" oyununda ünlü ve efsanevi sinema oyuncusu Ediz Hun ile başrolü paylaşıyor. Oyunculuğun ve dublaj sanatçılığının yanı sıra aldığı eğitimler neticesinde, toplum önünde söz söyleme, etkili konuşma sanatı ve iletişimde beden dili üzerine seminerler veren Pelin Turancı, aynı zamanda DAÜ Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencisi olarak eğitim yaşamına Kıbrıs’ta devam ediyor.

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15/11/2021 11:24