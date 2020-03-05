Tiyatrocu Serra Yılmaz'dan Koronavirüs mesajı: Perişanız

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan Koronavirüs sebebiyle dün İtalya'da tüm okullar tatil ilan edildi. Bir süredir İtalya'da yaşayan ünlü oyuncu ve tiyatrocu Serra Yılmaz, Koronavirüs ile ilgili son gelişmeleri Twitter hesabından paylaştı.

Bir takipçisi Serra Yılmaz’a, “Umarım sizler iyisinizdir Serra Hanım… Aklım sizde… Hepimize geçmiş olsun” dedi. Yılmaz ise takipçisinin bu mesajına şöyle yanıt verdi:

“Valla bizim sektör battı. 03/04’e dek tiyatro sinema her şey durdu. Perişanız. Ama her şey göreceli hayatta. Sınır geçmeye uğraşan bir sığınmacı da olabilirdim.”

05/03/2020 15:35