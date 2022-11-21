Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı… Turnede facia: 3 ölü 8 yaralı

Amasya'da tiyatro sanatçılarını taşıyan minibüs bir kamyonla çarpıştı. Üç kişinin yaşamını yitirdiği kazada, bazıları ağır olmak üzere sekiz kişi yaralandı.

Çorum'dan Samsun'a giden minibüs Amasya'nın Merzifon ilçesinde kamyonla çarpıştı.

Minibüsteki yolculardan Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetti.

Tiyatro oyuncularının dün Çorum'da 'Başbelası' adlı tiyatro oyununu sahneledikleri öğrenildi.

Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Filiz Özbek, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu ve Ceyhun Fersoy bölgeye sevk edilen ambulanslarla Merzifon ve Suluova Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Sosyal medyanın yakından tanıdığı isimlerden Sergen Deveci'nin durumunun ağır olduğu iddia edildi.

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21/11/2022 08:10