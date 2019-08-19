Tiyatrodaki sorunlar masaya yatırıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, tiyatronun geleceğini şekillendirebilmek ve var olan sorunlara nasıl çözüm bulabilecekleri hakkında görüş alış verişinde bulunmak amacıyla bakanlığa bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nda görev yapan tiyatro oyuncularıyla bir araya geldi.

Çavuşoğlu, tiyatroyu daha ile götürebilmek, var olan sorunlara çözüm üreterek 20 yıllık kanayan yara olan sahne sorunun çözmek için görevde olduklarını vurgulayarak, “sahneyi tekrardan sizlere iade etmek için yoğun bir uğraş veriyor, daha elverişli bir çalışma ortamı yaratmak istiyoruz.” dedi.

“Tiyatroda eleştiri vardır ancak eleştiri ile ötekileştirmeyi karıştırmamak gerekir” vurgusu yapan Çavuşoğlu, herkesin fikrine saygı gösterdiklerini belirti ve Devlet Tiyatroları’na sunulan tüm oyunları inceleyerek, oyunları Tiyatroların görev ve misyonu çerçevesinde seçmek durumunda olduklarını söyledi.