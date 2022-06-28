TKÖD: Yol Güvenliği Yasası ile uyuşturucu ile mücadelede yeni yol açıldı

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD), uyuşturucu madde kullanımını kısıtlayacak, zorlaştıracak, caydıracak Yol Güvenliği Yasa Tasarısının Meclis’te oy birliği ile kabul edilmesi ile uyuşturucu ile mücadelede yeni ve etkili bir yol açıldığını kaydetti.

TKÖD Başkanı Zeki Avcı, tasarıyla ilgili yazılı açıklamayla bilgi vererek, 3 yıl önce Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonunda çalışmalarına başlanan Yol Güvenlik Yasa Tasarısının 21 ay Meclis’te bekletildikten sonra çok hızlı ve kararlı bir şekilde Genel Kurul onayına sunulduğunu ifade etti.

Avcı, yasa hazırlanma sürecinde değişik engeller öne sürülerek yasanın oluşmasında çok zorluklarla karşılaşıldığını, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu üyelerinin ısrarlı çalışmaları sonucu hazırlanarak 21 ay önceden Meclise gönderildiği halde bekletilmekte olduğunu kaydetti.

Avcı, “Mecliste Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinde en erken bir zamanda ele alındı. Başkan ve üyeleri bu yasanın geçmesi konusunda niyet ve kararlılıklarını ilk günden ortaya koydular, gerekli görüşleri alıp tasarının son şeklini verdikten sonra Meclis Genel Kurul onayına sundular.

Komitenin bu kadar hızlı ve kararlı çalışarak sonuca ulaştırması takdir edilmesi gereken bir olaydır. Tüm uyuşturucu madde kullanımına karşı olanların teşekkür etmesi gereken bir olaydır.” dedi.

"Yasa yürürlüğe girdikten sonra Başbakanlığa, Maliye Bakanlığına, Ulaştırma Bakanlığına, Trafik Hizmetleri ve Ulaştırma Komisyonuna, Polis Genel Müdürlüğüne, Sağlık Bakanlığına hızlı hareket etmelerini gerektirecek olaylar zinciri ortaya çıkaracaktır.” diye devam eden Avcı, Sağlık Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğüne gerekli cihaz ve malzemelerin alınması ve eğitimlerinin hızla gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

Uyuşturucu madde tesiri altında direksiyon başına geçenlerin yaptığı ölümlü kazaların kayıtlara geçmeye başladığına dikkat çeken Avcı, yasanın esas caydırıcı yönünün uyuşturucu madde kullananların direksiyon başına geçmelerini caydırmak olduğunu belirtti.

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28/06/2022 15:04