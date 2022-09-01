TKP 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutladı

TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutladı, “yurtta barış, dünyada barış çağrısı” yaptı.

Çakıcı yazılı açıklamasında, genel seçimlerden sonra solda iş ve güç birliği ve mümkünse birleşme çalışmaları çerçevesinde YKP, TDP, BKP ve Sol Hareket ile eylem birlikteliği inşa etmeyi başardıklarını kaydetti.

Çakıcı, bunun yanı sıra TDP’nin yeni genel başkanının teklifiyle başlattıkları “TKP-TDP birleşmesi” için iyi niyetle ve azami şekilde yapıcı tutum ortaya koyarak olumlu bir noktaya ulaştıklarını ifade ederek, TKP’nin, TDP ile birleşmenin anlamlı olabilmesi için bunun yerel seçimlerden önce olmasında ısrarlı ve kararlı olduğunu kaydetti.

TDP'nin birleşmenin yerel seçimlerden sonra gerçekleşmesi görüşünü bildirdiğini kaydeden Çakıcı “TKP-PM birleşmenin yerel seçimlerden önce sağlanabilmesi için TDP’den en geç bir hafta içinde yeniden değerlendirme yapıp TKP tarafını ve kamuoyunu bilgilendirmesini talep etmektedir” dedi. Çakıcı, şöyle devam etti:

“TKP olarak toplumumuzun emekten yana ve Kıbrıs’ta barıştan-çözümden yana siyasi partilerin birleşerek veya ittifaklaşarak yurttaşa güven veren güçlü bir alternatif ortaya koyması yönündeki arayış ve çabalarımız sürecektir.”

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01/09/2022 15:22