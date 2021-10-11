TKP Kişmir'in Sınırdışı Edilmesini Protesto Etti

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir'in İstanbul Havalimanı’nda “Türkiye için güvenlik tehdidi oluşturduğu” gerekçesiyle alıkonmasını ve Türkiye’ye giriş yapmasına izin verilmemesini "Kıbrıslı Türk toplumu adına utanç verici bir olay” olarak niteledi.

TKP’den yapılan yazılı açıklamada, “Bu çirkinlik yaratıcıları olan Türkiye'deki AKP iktidarı ile Kıbrıs'taki iş birlikçileri UBP, DP ve YDP hükümetini protesto ederiz" ifadeleri kullanıldı.

TKP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

“Basın Emekçileri Sendikası Başkanı Ali Kismir'in Türkiye'de havalimanında gözaltına alınıp sınır dışı muamelesine tabi tutulması Kıbrıslı Türk toplumu adına utanç verici bir olaydır. Bu çirkinlik yaratıcıları olan Türkiye'deki AKP iktidarı ile Kıbrıs'ta ki işbirlikçileri UBP, DP ve YDP hükümetini protesto ederiz.”

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11/10/2021 16:33