TKP Lapta Ocak Örgütü Lokali hizmete girdi

Toplumcu Kurtuluş Partisi - Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Lapta Örgütü'nün açılışının TKP'nin güçlenip büyümesiyle ilgili büyük bir adım olduğunu belirterek, "TKP büyüdükçe Kıbrıs Türk halkı da ayağa kalkacak, 23 Ocak seçimlerinden zaferle çıkacağız" dedi.

TKP Lapta Ocak Örgütü Lokali Pazar günü (9 Ocak 2022) düzenlenen çoşkulu törenle hizmete girdi. Açılışa, TKP Genel Başkan Mehmet Çakıcı, her bölgeden milletvekili adayları ve çok sayıda partili ve bölge halkı katıldı.

Genel Başkan Mehmet Çakıcı konuşmasına, Lapta Ocak Örgütü Lokali'nin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek başladı. TKP'nin sosyal demokrat bir parti olduğunu vurgulayan Çakıcı, ezilen emekçi insanların yanında durarak politikalar üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Seçim Manifestosu'nda halkın içinde bulunduğu zor durumu gözönünde bulundurarak ekonomik konulara ağırlık verdiklerini ifade eden Çakıcı, "Son yıllarda halkı ezilmekten koruyan ve radikal önlemler alarak insanımızın yüzünü güldüren sosyal demokrat bir hükümet gelmedi. Bu noktada büyük görev, vizyon sahibi cesaretli siyasetçilere düşüyor.

Yıllardır kangren haline gelmiş sorunlar planlı ve projelerle hareket edilirse çözülebilir. Hayata geçirilmesi gereken reformlar var. Kaynak sağlamak için cesaretli reformlar yapıp idareyi Kıbrıs Türk halkının gerçek demokratik yönetimi ile yönetecek hale getirmeliyiz. Bunun için gereken mücadeleyi vereceğiz. Maalesef son yıllarda insanları rahatlatan ve refah düzeylerini artıran hiçbir icraat yapılmadı. Tam tersine bu dönemde insanlar ezildi ve hiçe sayıldı. Bugün artık ayağa kalkma zamanı ve mücadele zamanıdır. Yurdumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Yarın artık bugündür ve bu mücadelenin en önemli kalesi de TKP’dir" dedi.

Çakıcı, "Bizim verdiğimiz mücadele koltuk kapma mücadesi değildir. Bizim buna ihtiyacımız da yoktur. Biz TKP'liler makam mevki peşinde koşan insanlar hiç olmadık. Biz ülkemizi kurtarmak, ayağa kaldırmak ve bu rezil düzenden kurtarmak için yürüyoruz. O yüzden de Lapta Örgütü TKP'nin büyümesiyle ilgili büyük bir adımdır. Seçim ziyaretlerimizi her bölgede insanımızla bir araya gelerek sürdürüyoruz. TKP ayağa kalkıyor. TKP büyüdükçe Kıbrıs Türk halkı da ayağa kalkacaktır. Yanlışın karşısında dim dik durarak mücadeleye devam edeceğiz. Bu yurt bizim bu topraklar bizimdir" şeklinde konuştu.

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11/01/2022 13:17