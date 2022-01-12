TKP: Taş ocakları sayısını sınırlayacağız

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-Yeni Güçler) Lefkoşa Milletvekili Adayı İlke Özgür Davulcu, iktidara gelmeleri durumunda taşocaklarının sayısını sınırlayacaklarını kaydetti.

TKP Yeni Güçler’den verilen bilgiye göre, Davulcu, 8 parti temsilcisiyle birlikte BRT’de yayınlanan “Seçim Özel” adlı programa katıldı.

İlke Davulcu, çevreye ve özellikle dağlara baktıklarında, ülkede yıllardır çevreyle ilgili bilgi ve iradeye sahip olunmadığının görülebileceğine işaret ederek, bu konuda hükümeti eleştirdi.

En ciddi çevre sorunlarından birinin de beton yapılaşma olduğunu belirten İlke Davulcu, şu anda 20 bin konutun koçanı hazır halde satış beklediğini ve halen inşaat izinleri verildiğini kaydetti.

“Öncelikle bu mekanizmayı sorgulamalıyız” diyen Davulcu, “Biz milyonlarca nüfusu taşıyacak bir coğrafyaya, alt yapıya sahip değiliz” ifadelerini kullandı.

Yapılaşmanın sürdüğü bu yapı içinde 20’ye yakın taşocağının dağları “fareler gibi” kemirdiğini işaret eden Davulcu, bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti ve taşocaklarının sayısını sınırlayacaklarını, yatay kazı uygulamasını yasaklayıp dikey kazıya geçireceklerini, bunun yanı sıra ülkedeki betona dayalı yapı tekniği sistemini değiştirip ülke iklimine uygun çevreci sisteme geçireceklerini söyledi.

Bu habere tepkiniz:



12/01/2022 15:26