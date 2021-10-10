TKP-YG Alsancak Ocak Örgütü lokali açıldı

Toplumcu Kurtuluş Partisi - Yeni Güçler (TKP-YG) Alsancak Ocak Örgütü Lokali düzenlenen törenle hizmete girdi.

Parti Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, açılış törenine, TKP-YG Genel Başkan Mehmet Çakıcı, Genel Sekreter Mehmet Davulcu, Örgütlenmeden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ersen Sururi, Girne İlçe Başkanı Yurdaer Garip ve partililer katıldı.

Başkan Çakıcı, törende yaptığı konuşmada, Alsancak Örgütü'nün açılışının TKP-YG'nin şahlanışı ve büyümesiyle ilgili büyük bir adım olduğunu belirterek, "TKP geriledikçe Kıbrıs Türk Halkı da geriledi, TKP büyüdükçe Kıbrıs Türk halkı da ayağa kalkacaktır" dedi.

“KAYNAK SAĞLAMAK İÇİN CESARETLİ REFORMLAR YAPIP İDAREYİ KIBRIS TÜRK HALKININ GERÇEK DEMOKRATİK YÖNETİMİ İLE YÖNETECEK HALE GETİRMELİYİZ”

Çakıcı, TKP-YG'nin sosyal demokrat bir parti olduğunun altını çizerek, ezilen emekçi insanların yanında durarak politikalar üretmeye devam edeceklerini söyledi.

2018 Seçim Manifestosu'nda yer verdikleri maddelerin bugün hala geçerliliğini koruduğunu belirten Çakıcı, "Son yıllarda halkı ezilmekten koruyan ve radikal önlemler alarak insanımızın yüzünü güldüren sosyal demokrat bir hükümet gelmedi. Bu noktada büyük görev vizyon sahibi cesaretli siyasetçilere görev düşüyor. Yıllardır kangren haline gelmiş sorunlar planlı ve projelerle hareket edilirse çözülebilir. Hayata geçirilmesi gereken reformlar var. Kaynak sağlamak için cesaretli reformlar yapıp idareyi Kıbrıs Türk halkının gerçek demokratik yönetimi ile yönetecek hale getirmeliyiz. Bunun için gereken mücadeleyi vereceğiz” şeklinde konuştu.

“BİZ BÜTÜN YURTSEVER, SOL, SOSYAL DEMOKRAT DÜŞÜNCEDE OLAN HERKESİ BİRLİKTE MÜCADELE ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ”

Çakıcı, "Bizim verdiğimiz mücadele koltuk kapma mücadelesi değildir. Bizim buna ihtiyacımız da yoktur” ifadelerini kullandı ve seçimlere birleşme veya ittifak oluşturularak girilmesi konusunda çağrısını şu şekilde yineledi:

"Biz bütün yurtsever, sol, sosyal demokrat düşüncede olan herkesi birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Kıbrıs Türk halkı için önümüzdeki seçim son şanstır. Bunu hep beraber görmeliyiz. Biz bu tehlikeyi görüyor ve üstümüze düşeni her yerde yapmaya çalışıyoruz. Bize düşen bir fedakârlık varsa da yapmaya hazırız. Eğer bazı soldaki kendi konumunu veya partisel çıkarını öne çıkararak siyaset yapmaya çalışan yöneticiler varsa da bilinsin ki Kıbrıs Türk halkı gereken cevabı kendilerine en yakın zamanda verecektir.”

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10/10/2021 16:25