TKP-YG Mağusa İlçe Başkanlığına Umut Kadı Seçildi

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Mağusa İlçe Örgütü’nün dün akşam gerçekleştirdiği, 2. Olağan Kongresi’nde Mağusa İlçe Başkanlığı’na Umut Kadı seçildi.

TKP-YG tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Namık Kemal Meydanı'nda bulunan Gingko Cafe'de yapılan kongre “Yurduna Sahip Çık. Kurtuluş TKP’de” sloganıyla gerçekleştirildi.

Kongrede konuşan Genel Başkan Mehmet Çakıcı, “TKP'nin yıllarca demokrasi ve ayakta kalma mücadelesi vermiş, ülkenin en köklü partisi olduğunu” söyledi.

Sosyal demokrat hiç bir icraatın son on yılda yapılmadığını ileri süren Çakıcı, uygulanan yanlış politikalar neticesinde insanların ezilmeye devam ettiğini iddia etti.

20/12/2019 16:39