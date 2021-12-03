TKP-YG Merkez Yönetim Kurulu Örgüt Sekreteri Sururi: En büyük engel engellemektir

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP-YG) Merkez Yönetim Kurulu Örgüt Sekreteri Ersen Sururi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sururi, mesajında, dünyada 1 milyardan fazla engelli bulunduğunu ancak her insanın engelli adayı olduğunu hatırlatarak, bedensel engellerin engelliler için aşılamayacak engeller olmadığını, onlar için en büyük engelin toplumun koyduğu engeller olduğunu belirtti.

Ülkede engelli yaşamı kolaylaştırmak ve çağdaş programlar yapmak devletin başlıca görevi olduğunu, özellikle özel eğitimde çağdaş koşulların yaratılması gerektiğini kaydeden Sururi, hükümetin bu konudaki “yetersizliği ve vizyonsuzluğu nedeniyle sorunların çözülmesinde zafiyetler yaşandığını” öne sürdü.

Sururi, “En büyük engel, engellemektir. Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa etmemiz mümkündür. Dünya 3 Aralık Engelliler Günü kutlu olsun” dedi.

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03/12/2021 18:23