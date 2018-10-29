TKP-YG ve CTP’den Adem’e başsağlığı mesajı

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da paylaşımında, “Kıbrıs Türk tarihinde bir büyük mücadele insanı ve sol hareketin önde gelen önderlerinden biri olarak geçen bu büyük insanı kaybetmenin acısı içindeyiz” dedi.

Sonay Adem’in ölümünün tüm halk için önemli bir kayıp olduğunu belirten Çakıcı, başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi ise Twitter hesabından “çok değerli mücadele arkadaşımız, yoldaşımız Sonay Adem’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Onu asla unutmayacağız” paylaşımında bulundu.

BRT