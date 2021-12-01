TKP-YG’de adaylık için başvuru süreci başladı
TKP-YG, 23 Ocak’ta gerçekleştirilecek olan genel seçim için milletvekili adaylığı için sürecin başladığını bildirdi.
01/12/2021
Toplumcu Kurtuluş Partisi - Yeni Güçler (TKP-YG), 23 Ocak 2022 tarihinde yapılması öngörülen Milletvekilliği erken genel seçimlerinde adayların saptanması amacıyla adaylık başvuru sürecinin bugün itibariyle başladığını açıkladı.
Süreç 9 Aralık Perşembe günü ise saat 16.00'da sona erecek.
Başvuracak aday adayları başvuru forumlarını parti genel sekreterliğinden temin edebilecek.
Başvuracak aday adaylarından başvuru formları yanında istenen belgeler şu şekilde:
KKTC kimlik kartı fotokopisi
Askerlik terhis belgesi veya muafiyet belgesi (erkekler için)
Polis karakter belgesi
Muhtardan ikamet belgesi (son 3 yıllık devre belirtilmeli)
Kısa özgeçmiş
2 adet vesikalık fotoğraf