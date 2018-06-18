TKP’den Karavezirler’e tam destek

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler, TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı ile görüştü. Yerel seçimlerin ele alındığı görüşmede TKP-YG Genel Başkanı Çakıcı, Karavezirler’e olan desteğini belirtti. Çakıcı, Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) yerel örgütleriyle yapılan temaslara dayalı olarak Değirmenlik bölgesinde CTP adayı Ali Karavezirler’e destek vereceklerini açıkladı. Çakıcı’ya desteğinden ötürü teşekkür eden Ali Karavezirler de görüşmede Değirmenlik bölgesi için tasarladıkları projelerden bahsetti. 24 Haziran’dan itibaren halkın genelini kucaklayacaklarını dile getiren Karavezirler, Değirmenlik Belediyesi’ni daha ileriye taşımak, çevre dostu bir belde yaratmak için çok çalışacaklarını söyledi