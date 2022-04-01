TKP’nin yeni Genel Sekreteri Ersen Sururi oldu

Ersen Sururi Toplumcu Kurtuluş Partisi – Yeni Güçler (TKP) Genel Sekreterliğine seçildi.

Mehmet Davulcu’nun yeniden yapılanma çalışmalarının yolunu açma amacıyla istifasıyla boşalan Genel Sekreterlik ve Merkez Yürütme Kurulu(MYK) üyelikleri seçimi için geçtiğimiz hafta toplanan Parti Meclisi Genel Sekreterliğe Ersen Sururi’yi seçerken; yeni MYK’yı da seçti.

Yeni MYK ise şu şekilde görev bölümü yaptı. Zuhal Koreli: Örgütlenmeden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı. İlke Özgür Davulcu: Basın, Yayın ve Propagandadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı. Mustafa Ertanın: Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı. Yalçın Ertugan: Mali Sekreter. Eğitim Sekreteri: Dilek Ötün Say. Özer Kaan:S ivil Toplum Koordinasyon Sekreteri. Yeşim Mertli: Haklar Özgürlükler Sekreteri. Ahmet Kaplan: Sosyal İşler Sekreteri.

Görev bölümü sonrasında konuşan Genel Sekreter Ersen Sururi, toplum olarak çok sıkıntılı bir dönemde göreve geldiklerini ve işlerinin zor olduğunun bilincinde olduklarını ifade ederek, ellerinden gelenin en fazlasını yapmak için çaba harcayacaklarını söyledi. Emekçi kesimlerin çok sıkıntılı bir durumda olduğunu belirten Sururi, parti olarak daha güçlü bir örgütlenmeyle bu kitlelerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

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01/04/2022 15:17