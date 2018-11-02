TL faiz artışı mevcut kredilere yansıdı, vatandaş isyan etti

Ülkede dövizin artışı ve alınan önlemlerin yetersiz kalması ile başa çıkmaya çalışan vatandaş, bir darbe de bankadan yedi. Nuri Pastırmacı isimli vatandaş Nisan ayında bankadan aldığı borcun, faiz yükselmesi ve bankanın bu faiz artışını kredilere yansıtması nedeniyle 500 TL birden artması nedeniyle isyan etti. 2 çocuk babası olan Nuri Pastırmacı, “biz dövizden, aşırı artış nedeniyle kaçtık, şimdi de TL faizlerini yükselttiler ve bizi mahvettiler. Bazı bankalar bu faizleri müşterilerine yansıtmazken kooperatifler yansıttı. Biz ciddi şekilde mağdur oluyoruz. 500 TL birden aylık faizimde artış oldu. Hükümet veya bankalar bu işe bir çare bulsun, aksi takdirde hep beraber yok olacağız. Gerçekten zor durumdayız” ifadelerini kullandı.