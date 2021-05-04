TL'nin reel değeri Aralık seviyesine geriledi

Nisan ayında reel efektif döviz kuru 62,29 ile Aralık'ta kaydedilen seviyelere geriledi.

Kasım'da 60,45 ile tarihi dipleri gören reel efektif Döviz kuru Aralık'ta da 62,22 olarak kaydedilmiş, sonrasında yükseliş ivmesine geçerek Şubat'ta 69 seviyesinin üzerine kadar yükselmişti.

Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, ikili ticaret akımları kullanılarak ağırlıklandırılan Türk Lirasının ortalama değeri ile nominal efektif Döviz kuru hesaplanıyor. Nominal efektif döviz kurundan da nispi fiyat etkileri arındırılarak da reel efektif döviz kuruna (REK) ulaşılıyor.

REK, TÜFE, ÜFE ve birim işgücü maliyetlerden biriyle arındırılarak üç farklı alt endeks oluşturuyor. TCMB'nin enflasyon hedefi kapsamında kura müdahelesi TÜFE bazlı REK'i esas alıyor.

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04/05/2021 15:45