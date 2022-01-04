TL'nin reel değerinde yeni tarihi dip

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayına ilişkin fiyat endeksleri bazlı reel efektif döviz kurlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi bazlı reel efektif döviz kuru 47,82 ile 1994'ten bu yana giden veri setinin en düşük seviyesini gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayında TÜFE bazlı reel efektif döviz kurunun 47,82 seviyesine gerilediğini duyurdu.

Böylece reel efektif döviz kuru 1994’e kadar giden veri setinde en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Bir önceki tarihi dip seviye 54,3 seviyesiyle Kasım ayında kaydedilmişti.

2021'de Şubat ayında 69 seviyesine tırmanan kur Haziran ayında 60 seviyesinin altını test etmişti. Sonrasında toparlanma sinyali veren kurda Ekim ayında yine 60'lı seviyeler izlenmişti.

ÜFE bazlı reel kur da 27 yılın en düşük seviyesinde

TCMB veri setine göre ÜFE bazlı reel efektif Döviz kuru da Aralık'ta 67,69 seviyesine geriledi. Böylelikle ÜFE bazlı reel kurda da 1994 Ekim ayından bu yana en düşük seviye izlendi.

Reel efektif döviz kuru nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, ikili ticaret akımları kullanılarak ağırlıklandırılan Türk Lirasının ortalama değeri ile nominal efektif Döviz kuru hesaplanıyor. Nominal efektif döviz kurundan da nispi fiyat etkileri arındırılarak reel efektif döviz kuruna (REK) ulaşılıyor.

REK, TÜFE, ÜFE ve birim işgücü maliyetlerden biriyle arındırılarak üç farklı alt endeks oluşturuyor. TCMB enflasyon hedefi kapsamında TÜFE bazlı REK'i esas alıyor.

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04/01/2022 13:58