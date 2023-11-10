TMK Korosu Atatürk’ü andı…

Lefkoşa Türk Maarif Koleji (TMK), Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anma töreni düzenledi. Koro üyeleri, büyük bir coşku ve saygıyla Atatürk'ün ölüm yıldönümünde özel bir konser gerçekleştirdi.

TMK Korosu'nun sanatseverlerle buluşturduğu özel konser, katılımcılarda duygusal bir etki bırakırken, , Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde, onun ölümsüz eserlerini ve devrimlerini anma adına önemli bir etkinlik oldu.