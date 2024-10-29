TMK’da görev yapan yabancı üyeler Tarschys ve Kruger’ın hizmet akdi yenilendi

Taşınmaz Mal Komisyonu’nda (TMK) görev yapan yabancı üyeler Daniel Tarschys ve Christina Kruger’ın hizmet akdi yenilenerek görev süreleri uzatıldı.

Resmi Gazete'de dün yayımlanan kararda, mart ayında hizmet akdi sona eren Tarschys ile temmuz ayında hizmet akdi sona eren Kruger’ın akitlerinin yenilenmesi onaylandı.

Yabancı üyelere ilişkin kararda ayrıca, üyelerin ödemesinin İçişleri Bakanlığı 2024 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "İskan Encümen ve Komisyonlarının Ödemeleri" kaleminden; toplantılara katılmak üzere KKTC'ye gelen yabancı üyelerin geliş-dönüş uçak bilet bedeli, iaşe ve ibate masrafları ile diğer tüm resmi giderlerinin, İçişleri Bakanlığı 2024 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan "Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri" kaleminden karşılanmasına karar verildi.