TMMOB İMO Gaziantep Şube, KTMMOB’yi ziyaret etti

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şubesinden bir heyet Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Genel Başkanı Seran Aysal’ı ziyaret etti.

KTMMOB’den yapılan açıklamaya göre İMO Gaziantep Şubesi Başkanı Başkanı Burkay Güçyetmez ile Sekreter Üye Sıtkı Ağaoğlu’ndan oluşan heyet KTMMOB'nin yeni yönetimi kutladı ve başarılar diledi.

Güçyetmez ziyarette bu dönem yapmayı planladığı faaliyetler ve etkinliklere yönelik bilgiler paylaştı. Görüşmede, ülke gündemi de değerlendirildi.

Adıyaman’da 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremlerde Şampiyon Melekler ve binlerce canın yitirilmesi sonrası devam eden davalarla ilgili değerlendirmeler de yapılan görüşmede, konunun teknik boyutu ile mahkeme süreci ele alındı. Görüşmede, Ekim ayında yapılacak duruşma ile ilgili yapılabilecekler de konuşuldu.

KTMMOB Başkanı Seran Aysal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve İsias davası ile ilgili değerlendirme yapılmasının önemine vurgu yaptı. Görüşmenin sonunda hediye teatisi de yapıldı.