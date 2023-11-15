TMOK Başkanı Uğur Erdener'e yeni uluslararası görev
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, küresel spor etkinliği organizasyonu SportAccord'un başkanlığına seçildi.
15/11/2023
TMOK'tan yapılan açıklamaya göre, SportAccord'un, İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen genel kurulunda onaylanan icra komitesi, Prof. Dr. Erdener'i de oy birliğiyle başkanlığa getirdi.
Uğur Erdener, aynı zamanda Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanlığı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyeliği görevlerini yürütüyor.