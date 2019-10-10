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TMSB: Harekat Planlandığı Şekilde Başarıyla Devam Ediyor

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekatı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi

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10/10/2019

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TMSB: Harekat Planlandığı Şekilde Başarıyla Devam Ediyor

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Türkiye'nin dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, harekatla ilgili bilgi verilirken, belirlenen hedeflerin ele geçirildiği açıklandı.  Söz konusu hedeflere ilişkin ayrıntı ise paylaşılmadı.  MSB'nin açıklamasında, "Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

10/10/2019 10:59
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TAGS: haber, kıbrıs, türkiye, harekat
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