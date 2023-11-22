Bayar, tarihi Musalla Burcu’nun milli mücadele ve var oluş simgesi olacağını kaydetti

TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, projesi devam eden tarihi Musalla Burcu’nun milli mücadele ve var oluş simgesi olacağını kaydetti.

Bayar yaptığı yazılı açıklamada, Girne Kapısı'ndan Lefkoşa Suriçi'ne girişten yüz metre kadar sol tarafta yer alan ve şimdilerde Mücahitler Sitesi, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği ve Milli Mücadele Müzesinin bulunduğu Burç’un Musalla Burcu olarak tanınmakta olduğunu belirtti.

Bir zamanlar ipçilerin kullandığı burcun 1950’li yıllarda bayram yeri olarak da kullanıldığını dile getiren Bayar, “1966 mücadele yıllarında tamamen Mücahitlerin her türlü emek ve katkılarıyla, geleceğe ışık tutması için; Mücahitler Sitesi olarak inşasına başlanmıştır. 29 Ekim 1973 yılında, Türkiye Cumhuriyeti’nin 50. kuruluş yılında efsanevi TMT’ nin Lefkoşa sancak karargahı olarak hizmete açılmıştır. Milli Mücadele Müzesi, toplantı salonu, spor salonu ve Mücahit’in sesi Bayrak Radyosu yayınlarını buradan sürdürmüştür.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki yıl kadar önce imzaladıkları protokol gereğince, Ankara Etimesgut Belediyesi’nin katkı ve finansmanı ile “ Kıbrıs Türk, Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi Projesi”nin uygulanmaya başlandığını ve 15 Kasım 2023 kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40. kuruluş yıl dönümünde törenle hizmete açıldığını kaydeden Bayar, burcu kapsayan projenin halen devam etmekte olduğunu belirtti.

Tarihi gerçekleri geleceğe taşıyacak bu önemli proje sayesinde halkın yanı sıra öğrencilerin, araştırmacıların, gençlerin ve burayı ziyaret edecek yabancıların Kıbrıs Türk, Tarih, Kültür Sanatını ve Milli Mücadelesini görsel olarak tanıma ve anlama fırsatını bulacaklarını dile getiren Bayar sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu yönü ile tarihi Musalla Burcu, Mücahitler Sitesi ve Milli Varoluş Müzesi ve anıtları ile Lefkoşamızın parlayan ve ışık saçan önemli bir ziyaret merkezi olacaktır.

Bizlere bu eşsiz olanağı sağlayan ve gerçekleştiren başta Cumhurbaşkanlarımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve Sn. Ersin Tatar ile Etimesgut Belediye Başkanı Sn. Enver Demirel ve ekibine ayrıca proje sorumlusu ve sahasında uzman olan Sn. Alper Çınar’ a sonsuz şükranlarımızı sunarız.”