TMT Derneği Heyeti’nden Arter’e Ziyaret

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18/06/2021

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TMT Derneği Heyeti’nden Arter’e Ziyaret

 TMT Mücahitler Derneği Gazimağusa Şubesi Başkanı Ahmet Sevinç ve Yönetim Kurulu üyeleri Cevdet Yenağralı ile Olgun Özçürümez, Belediye Başkanı İsmail Arter’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Gazimağusa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Belediye  Başkanı İsmail Arter konuşmasında, TMT Mücahitler Derneği Gazimağusa Şubesi Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini belediyede görmekten mutlu olduğunu ifade ederek, siyasi konular, pandemi çalışmaları, Maraş açılımı ve diğer projelerle ilgili bilgi vereceğini, derneğin görüşlerini alacağını, bu istişareleri her zaman yaptıklarını, karşılıklı yardımlaşmaya devam ettiklerini belirtti.

18/06/2021 15:27
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TAGS: TMT Derneği, isnail arter
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