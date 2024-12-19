TMT Mücahitler Derneği 21 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle mesaj yayımladı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, Rum ve Yunan barbarlığının, Kıbrıs Türklerine karşı başlattıkları vahşet ve zulmün 61’inci yıldönümü olduğunu vurguladı.

Bayar yaptığı yazılı açıklamada, Rumların 61 yıl önce 21 Aralık 1963’de Akritas Planı gereğince başlattıkları saldırıların, Türkleri yok etmek hedefini taşıdığını belirterek, “Bu yönü ile 'Akritas Planı' Türk’ü yok etme ve soykırım Planıdır. Tarihe de 'Kanı Noel' olarak geçmiştir.” dedi.

İngiliz Sömürge İdaresi’nin sona erdiği 1960 tarihinde Türk ve Rumların eşit ortaklığına dayanan “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kurulduğunu, ancak Enosis hayali kuran Rumların; Kıbrıs Türk halkının bu Ada üzerinde insanca, özgürce ve onlara eşit statüde var olma ve yaşama hakkını tanımak istemediklerini ifade eden Bayar, “Enosis uğruna Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yaşamasına izin vermediler ve Türkleri yok etme planını uygulamaya koydular” dedi.

“Aradan 60 yıl geçmesine rağmen bugün dahi aynı görüşü savunmaktadırlar. Çözüm arayışlarında da haklarımızı vermeyip bizi azınlık durumuna düşürmek istiyorlar. Bir diğer önemli hayati dayanağımız olan Garantileri ve Türk Askerini ortadan kaldırmak istiyorlar” diyen Bayar şöyle devam etti;

“61 yıl önce başlayan O karanlık, acı kan ve gözyaşı dolu katliam ve acımasız ambargolar altındaki günler; TMT’ nin önderliğinde ve Anavatanımızın her türlü desteği ile önlendi. Mücahit Kıbrıs Türk halkı 7’den 70’e Can ve namusunu korumak için en zor şartlarda direndi ve Rum’a teslim olmadı. On bir yıl evsiz barksız, işsiz, aşsız kaldı. Katliama uğradı, şehitler ve kayıplar verdi, ambargolar altında ezildi, göç etmek zorunda kaldı. Büyük bedeller ödeyerek adım adım kendi yönetim ve idaresini kurdu ve 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı ile özgürlüğüne ve egemen Devletine kavuştu. Ada’ya barış ve çözüm de gelmiş oldu”

Celal Bayar, bugün adada iki ayrı idare ve devlet olduğuna işaret ederek, Rum tarafının ve dünyanın artık bu gerçeği görmesi ve kalıcı bir çözümün iki eşit arasında olabileceğinin kabul etmesi gerektiğini belirtti. Bayar, “Bu gerçek kabul edilmedikçe müzakere ve federasyon görüşülmesi abestir” dedi.

Aradan 61 yıl geçtiğini, ancak o günlerde savunmasız vatandaşların gözü dönmüş Rumlar tarafından vahşice katledilip bilinmeyen yerlere gömdükleri, şehit ve kayıpların hala bugün kemiklerinin bulunduğunu hatırlatan Bayar, şehitleri rahmetle, kahraman gazileri de minnet ve şükranla andı.

Bayar, “Geldiğimiz aşamada; Şehitlerimizin ve Kahraman Gezilerimizin bize emanet ettiği Devletimizi yaşatmaktan başka seçeneğimiz yoktur. Yaşasın KKTC Yaşasın Anavatan” dedi.