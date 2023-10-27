TMT Mücahitler Derneği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

Bayar Dernek adına yayımladığı 29 Ekim mesajında, “Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşku, sevinç ve gururla gönülden kutlarız. Bu Cumhuriyeti kuran ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarına ve Kahraman Türk halkına sonsuz şükranlarımızı sunarız.” ifadelerini kullandı.

Bayar mesajında şunlara yer verdi:

“Kurtuluş Savaşı sonucunda 29 Ekim 1923’te bağımsız, modern ve lâik Türkiye Cumhuriyeti dünyadaki saygın yerini almış ve 100 yaşında dimdik ayaktadır. Ulu önder Atatürk’ün dediği gibi sonsuza kadar yaşayacaktır.

Kıbrıs Türk halkı da her zaman Anavatan’ın izinden yürümüş, Atatürk’ü örnek almış ve benzer bir direnişle özgürlüğüne ve egemenliğine kavuşmuştur. Bizim Cumhuriyetimiz de 40 yaşına ulaşmıştır. Her iki Cumhuriyetimize de nice nice yüz yıllar dileriz.

Bugün içten ve dıştan TC’ye ve KKTC’ye göz dikenler vardır. Ancak bunlar, hiçbir zaman emellerine kavuşamayacaklardır. Anavatan’da ve Yavruvatan’da Türk halkının ve Türk gençliğinin her zaman olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla Cumhuriyetlerimize sahip çıkacaklarına olan inancımız tamdır.

Cumhuriyetin 100. yılında, büyük Türk ulusunun ve onun ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk halkının bu kutsal Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.”