TMT Mücahitler Derneği Bıyıkoğlu’nun vefatı nedeniyle mesaj yayımladı

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02/01/2021

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TMT Mücahitler Derneği Bıyıkoğlu’nun vefatı nedeniyle mesaj yayımladı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, TMT saflarında ve Mücahit Komutanı olarak görev yapan silah arkadaşları İbrahim Bıyıkoğlu’nun vefatı dolayısıyla mesaj  yayımlayarak,  Bıyıkoğlu’na Allah’tan rahmet sevenlerine sabır diledi.

Dernek  Başkanı Yılmaz Bora  mesajında, “Bugün eğer Kuzey Kıbrıs’ta barış, huzur ve güven içerisinde bağımsız bir devlette yaşıyorsak İbrahim Bıyıkoğlu gibi kahramanların sayesinde elde edildiğini daima hatırlayarak, Onlardan güç alarak yolumuza devam etmeliyiz.  Yakın tarihimiz yol gösterici sayısız örneklerle doludur. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

02/01/2021 14:05
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TAGS: TMT Mücahitler Derneği, Bıyıkoğlu
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