TMT Mücahitler Derneği emekli Binbaşı Aydın’ın ölümü üzerine başsağlığı mesajı yayımladı

ads ads ads ads
25/12/2023

ads
TMT Mücahitler Derneği emekli Binbaşı Aydın’ın ölümü üzerine başsağlığı mesajı yayımladı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, TMT’ de 1970’li yıllarda Lefkoşa sancağına bağlı birlikler komutanı olarak görev yapan emekli Binbaşı Ferit Aydın’ın vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

Bayar mesajında Aydın’ın dün vefat ettiğini bugün Ankara’da son yolculuğuna uğurlanacağını belirterek, “Komutanımıza Allahtan rahmet dileriz, yaslı ailesi, yakınları ve silah arkadaşlarının başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

 

 

25/12/2023 14:19
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.