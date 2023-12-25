TMT Mücahitler Derneği emekli Binbaşı Aydın’ın ölümü üzerine başsağlığı mesajı yayımladı
25/12/2023
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Celal Bayar, TMT’ de 1970’li yıllarda Lefkoşa sancağına bağlı birlikler komutanı olarak görev yapan emekli Binbaşı Ferit Aydın’ın vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.
Bayar mesajında Aydın’ın dün vefat ettiğini bugün Ankara’da son yolculuğuna uğurlanacağını belirterek, “Komutanımıza Allahtan rahmet dileriz, yaslı ailesi, yakınları ve silah arkadaşlarının başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.