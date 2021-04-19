TMT Mücahitler Derneği Emekli Orgeneral Üruğ’un Vefatı Nedeniyle Taziye Mesajı Yayımladı

 Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Emekli Orgeneral Necdet Üruğ’un vefatının üzüntüsünü yaşadığını bildirdi.

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19/04/2021

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TMT Mücahitler Derneği Emekli Orgeneral Üruğ’un Vefatı Nedeniyle Taziye Mesajı Yayımladı

 Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Emekli Orgeneral Necdet Üruğ’un vefatının üzüntüsünü yaşadığını bildirdi.

Dernek Başkanı Yılmaz Bora imzasıyla yayımlanan taziye mesajında, “1960’lı yıllarında Kıbrıs’ta, kurmay albay rütbesi ile Kıbrıs Cumhuriyeti Ordusu’nda eğitim ve öğretim komutanlığı sonradan Kıbrıs Türk Kuvvetleri Albay Komutanlığı görevinde bulunmuş, saygıdeğer komutanımız emekli Orgeneral 19. Genel Kurmay Başkanı Necdet Üruğ’un vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. TMT Mücahitler Derneği olarak en derin taziyemizi iletir, yaslı ailesine başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verildi. 

19/04/2021 13:20
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TAGS:  Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, necdet Üruğ
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