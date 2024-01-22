TMT Mücahitler Derneği, Halil Paşa’nın vefatı dolayısıyla mesaj yayınladı... Cenaze töreni çarşamba

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, eski başkanları Halil Paşa’nın vefatı dolayısıyla mesaj yayınlayarak Paşa için çarşamba saat 10.00’da Mücahitler Sitesinde ve daha sonra Cumhuriyet Meclisi önünde anma töreni düzenleneceğini kaydetti.

Bayar mesajında, “Çok değerli Mukavemetçi-Mücahit Komutanı, sessiz kahraman Halil Paşa’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.” dedi.

Paşa’nın yıllarca, Lefkoşa Sancağının Dal II ve istihbarat sorumlusu olarak çok yönlü ve derin çalışmaları yürüten ekibin başında, çok başarılı ve çok gizli hizmetlerde bulunduğunu belirten Bayar, “Hazırladığı istihbarat raporları 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtında etkili ve öncü olmuştur. Barış Harekatı'ndan sonra da GKK İstihbarat Grup Başkanlı görevini ifa etmiştir” ifadelerine yer verdi.

Bayar mesajında şunları da kaydetti:

“24 Ocak 2024 Çarşamba günü vasiyeti üzerine saat 10.00’ da Karargâh olarak kullandığı ve uzun süre dernek başkanlığı yaptığı Mücahitler Sitesi'nde dava arkadaşları tarafından saygı duruşu ile uğurlanacaktır. Daha sonra Kurucu Meclis Üyeliği nedeniyle KKTC Meclisi önünde de saygıyla anılacak ve İsmail Safa Camii’nde öğle namazına müteakiben askeri törenle son yolculuğuna uğurlanacaktır.

Başta eşi, çocukları ve torunları olmak üzere yakınları ile dava ve silah arkadaşları ve sevenlerinin başı sağ olsun. Allah gani gani rahmet eylesin mekânı cennet olsun.”