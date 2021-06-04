TOCED Koordinasyon Çalışmaları Devam Ediyor

Kadınlara ve LGBTI bireylere yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi amacıyla oluşturulan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (TOCED) koordinasyon toplantılarının yaklaşık bir aydır Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya koordinasyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda sürdürüldüğü bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlık temsilcileri, kadına yönelik şiddetle ilgili sivil toplum örgütleri ve gönüllü avukatların desteği ile sürdürülen toplantılarda, yaşamın her alanında eşitlik sağlayıcı politikalar üretmek, kadınlar ve LGBTI bireylere yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi için izlenecek yol haritası üzerine çalışmalar yapılıyor.

Cinsiyet temelli ayrımcılığın ortadan kaldırılması için etkin bir mekanizma olarak tasarlanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin devam eden koordinasyon çalışmalarının rutin olarak gerçekleştirilen haftalık toplantısında “Eşitlik Eylem Planı" ele alındı.

TOCED Teşkilat Yasası'nın öngördüğü Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı'nın düzenlenmesi ve Eşitlik Eylem Planı'nın oluşturulması hedefiyle düzenlenen toplantıya; Maliye, İçişleri, Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları Cinsiyet Odak Noktaları, Polis Şiddete Müdahale Birimi, ALO 183 personeli, LTB Sığınma Evi temsilcileri ve İstatistik Kurumu başkanı katıldı.

Sivil toplum örgütleri ve ilgili devlet kurumlarının işbirliği ile ortaya çıkması hedeflenen Eşitlik Eylem Planı, çalışma yaşamı, yerel yönetim politikaları, sağlık, eğitim, şiddetin önlenmesi alanları başta olmak üzere yaşamın her alanında cinsiyet eşitliğinin sağlanacağı bir kılavuz niteliğinde olacak.

ÇAĞMAN: “TOCED TOPLUMSAL YAŞAMA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK”

TOCED Koordinasyon çalışmalarına eşlik eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, TOCED'in tam teşekkülü bir şekilde faaliyet göstermesinin toplumsal yaşama sağlayacağı katkıya dikkat çekerek, eşitlik politikalarının daha etkin bir şekilde yürürlüğe girmesinin demokrasi açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

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04/06/2021 14:05