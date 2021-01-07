Tofaş, Kıbrıs Rum takımını yendi
07/01/2021
Basketbolda Şampiyonlar Ligi B Grubu mücadelesinde Türkiye’nin Tofaş takımı, Güney Kıbrıs’tan Keravnos’u konuk etti. Tofaş Spor Salonu’nda yer alacak karşılaşmayı Tofaş 78-67 kazandı.
Tofaş’a galibiyeti 19-13, 36-32, 63-49 ve 78-67’lik periyotlar getirdi. İki ülke daha önce B Grubu ilk maçında 3 Kasım’da Kıbrıs’ta karşılaşmış, mücadeleyi Tofaş 84-74 kazanmıştı.
Tofaş grupta oynadığı 4 maç sonunda 2. galibiyetini elde ederken, Keravnos oynadığı 5 maçın tamamını da kaybetti.