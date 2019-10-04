Tohumluk arpa buğday satışı devam ediyor

Toprak Ürünleri Kurumu, tohumluk materyali arpa ve tohumluk materyali buğday satışına devam ediyor.

TÜK’ten yapılan açıklamaya göre, arpanın kilosu peşin 1.75, bir ay ödeme vadeli 1.78, iki ay ödeme vadeli 1.81 ve üç ay ödeme vadeli 1.84 T; yumuşak buğdayın kilosu peşin 1.80, bir ay ödeme vadeli 1.83, iki ay ödeme vadeli 1.86, üç ay ödeme vadeli 1.89 TL, sert buğdayın kilosu peşin 1.88, bir ay ödeme vadeli 1.91, iki ay ödeme vadeli 1.94, üç ay ödeme vadeli 1.97 TL’den satılıyor.

Tohumluk satın alacak olan üreticilerin 0392 377 73 33 numaralı telefondan gün alması gerekiyor.

04/10/2019 16:14