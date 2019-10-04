HABER KIBRIS

ad

Tohumluk arpa buğday satışı devam ediyor

ads
04/10/2019

ads
Tohumluk arpa buğday satışı devam ediyor

Toprak Ürünleri Kurumu, tohumluk materyali arpa ve tohumluk materyali buğday satışına devam ediyor.

TÜK’ten yapılan açıklamaya göre, arpanın kilosu peşin 1.75, bir ay ödeme vadeli 1.78, iki ay ödeme vadeli 1.81 ve üç ay ödeme vadeli 1.84 T; yumuşak buğdayın kilosu peşin 1.80,  bir ay ödeme vadeli  1.83, iki ay ödeme vadeli 1.86, üç ay ödeme vadeli 1.89 TL, sert buğdayın kilosu peşin 1.88, bir ay ödeme vadeli 1.91, iki ay ödeme vadeli 1.94, üç ay ödeme vadeli 1.97 TL’den satılıyor.

Tohumluk satın alacak olan üreticilerin 0392  377 73 33 numaralı telefondan gün alması gerekiyor.

 

04/10/2019 16:14
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Tohumluk arpa buğday satışı devam ediyor, haber, kıbrıs, hayvancı, topraki, arpai buğfay,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.