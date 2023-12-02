Tokat terapisi öldürdü!

Çeşitli hastalıklardan mustarip kişilere "tedavi" amaçlı ücret karşılığı defalarca tokat atıldığı seanslara paida lajin terapisi deniliyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Doğu Sussex'te yaşayan şeker hastası 71 yaşındaki Danielle Carr-Goman, 20 Ekim 2016'da hastalığına çare bulmak için Cleeve House'daki tokat terapisi seanslarına katılmıştı.

Fakat Carr-Goman, şifa bulmak için gittiği merkezden bir daha geri dönemedi.

Wiltshire polisi dün yaptığı açıklamada, Çin asıllı ABD'li Hongchi Xiao'nun 2016'da Carr-Goman'ın ölümünde ağır ihmalden kaynaklı cinayetle suçlandığını söyledi.

Birleşik Krallık'ta kendisini doğal şifacı diye tanıtan Xiao hakkındaki tutuklama kararı Avustralya'dayken 2019'da çıkarılmıştı.

Wiltshire polisi, iade talebi üzerine 60 yaşındaki Xiao'nun Avustralya'dan Birleşik Krallık'a teslim edildiğini söyledi.

Ölümle sonlanan terapiyi organize eden Xiao'nun duruşması bugün Salisbury'deki sulh ceza mahkemesinde görülecek.

Fransa'da dünyaya gelen Carr-Goman, 21 yaşında Birleşik Krallık'a taşındı.

Ailesinin aktardığına göre 1999'da diyabet teşhisi konan kadın, iğneden korktuğu için kendisine insülin enjekte etmekte zorlanıyordu.

Annesinin diyabetine çare bulmak için alternatif yöntemleri araştırdığını söyleyen oğlu Matthew Carr-Goman, talihsiz kadının bu hastalıktan kurtulmak ve hayatı dolu dizgin yaşamak için çok çabaladığını belirtti.

TOKAT TERAPİSİ NEDİR?

Vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olduğu iddia edilen paida lajin terapisine göre hastalar ya tokatlanıyor ya da kendini tokatlıyor.

Terapinin sonunda vücutta morarmalar ya da kanamalar görülebiliyor.

Dünyanın birçok yerinde tokatlama seansları düzenleyen Xiao, aynı zamanda Kaliforniya'daki Pailala Enstitüsü'nün de kurucusu.

Enstitünün internet sitesinde taşınabilir lajin tezgahları ve tokatlamaya yardımcı aletler de satılıyor.

Kökleri alternatif Çin tıbbına dayanan bu yöntem, bilimsel herhangi bir dayanağı olmadığı için uzmanlar tarafından tavsiye edilmiyor.