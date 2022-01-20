Tokatlıoğlu: Boykot mevcut statükoya yarar

Halkın Partisi (HP) Girne milletvekili adayı Ahmet Tokatlıoğlu, seçimi boykot etmenin “mevcut statükoya” yarayacağını dolayısıyla halkın sandığa gitmesi gerektiğini söyledi.

HP’den yapılan açıklamaya göre Tokatlıoğlu, Kulis Kıbrıs’ta Ulaş Barış’ın konuğu olduğu programda, seçimi boykot etme çağrılarına değinerek bir tepki verilmesini haklı bulduğunu ancak boykotun mevcut statükoya yaradığını savundu ve herkesi sandığa gitmeye ve sistemi değiştirebilecekleri noktada oy kullanmaya çağırdı.

Çalışma izniyle vatandaşlık verilmesi yerine yeşil kart uygulamasına geçilmesi için hükümette yer aldıkları dönemde çalışmalar yaptıklarını, her iki hükümet döneminde de koalisyon ortaklarını ikna edemedikleri için düzenlemenin geçirilemediğini kaydeden Tokatlıoğlu, birincil önceliklerinin “vatandaşlık yasası” olduğunu söyledi.

Ekonomik sıkıntılara ve halkın alım gücünün düşmesine değinen Tokatlıoğlu, asgari ücreti kamudaki en düşük maaşa endekslenmesi gerektiğini, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması için de yol rehberin hazır olduğunu söyledi. Tokatlıoğlu, birinci adımın Maliye bünyesinde kayıt dışı mücadele ekibinin oluşturulması olduğunu ifade etti.

“TURİZMİ TEK BİR ALANA ODAKLAMAMAK GEREKİR”

Casino turizminin bu ülke piyasasına pandemi öncesinde yıllık 690 milyon dolarlık katkısı olduğuna dikkat çeken Tokatlıoğlu, bunun büyük bir katkı olduğunu ancak bütün turizmi de tek bir alana odaklamamak gerektiğini, tarihi eserlere sahip çıkılması gerektiğini, tarihi eserlerle ilgili ayrılan bir fon olduğunu ancak bunun da amacı için kullanılmadığını ileri sürdü.

“BAĞIMSIZ DENETLEME KURULUŞLARINI GETİRMEK ZORUNDAYIZ”

Piyasadaki fiyatların denetlenmesi için bağımsız denetleme kuruluşlarını getirilmesini savunduklarını belirten Tokatlıoğlu, “Eğer denetim olmazsa bundan sadece özel sektör ve kamu değil, herkes zarar görür” dedi.

Euro’ya geçişle ilgili ise kısa vadede kolay olmayacağını belirten Tokatlıoğlu, “Şu anda bizim ihtiyacımız Euro’ya geçmeyi konuşmak yerine, bu yaratılan ekonomik tahribatı nasıl kaldırırız, yaraları nasıl sararız bunun için adım atmaktır” dedi. Tokatlıoğlu, ilaç ve çocuk bezi gibi ürünlerde yüksek vergi ve fonlar uygulandığını, bunu sıfırlamayı öngördüklerini kaydetti.

İlk hükümet döneminde elektrik üretiminde sıvılaştırılmış doğal gaza geçişi savunduklarını anlatan Tokatlıoğlu, önerdikleri tarihte sıvılaştırılmış doğal gaza geçilmiş olsaydı, bugün elektrik üretiminin yüzde 30 daha ucuz olacağını belirtti.

“FEDERASYONA KATEGORİK OLARAK KARŞI DURUŞUMUZ YOK”

Kıbrıs sorunu ile ilgili de “Federasyona kategorik olarak karşı” olmadıklarını dünyada çok başarılı federasyon örneklerinin bulunduğunu kaydeden Tokatlıoğlu, “Ama federasyonun dayandığı temel taraflar arasında paylaşımdır. Tarafların paylaşmaya hazır olması gerekir, bunun için de ya ekonomik olarak, ya siyasi olarak ya da tercih etmesek de askeri olarak denk olmanız gerekir. Şu anda şartlar buna hazır değil” dedi.

Doğal gazın büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Tokatlıoğlu, “İş birliği olarak da doğal gazı barışın bir temeli, aracı olarak kullanmayı öneriyoruz” dedi.

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20/01/2022 16:27