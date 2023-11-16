Tokatlıoğlu: Kalkınma planı sürecini samimi bulmuyoruz

Halkın Partisi (HP) Merkez Yürütme Organı üyesi ve eski Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu, hükümetin bu şartlarda kalkınma planı taslağı hazırlamasını eleştirerek “sizin yapacağınız plan abesle iştigaldir, zaten olsa olsa göstermelik olur” dedi.

Tokatlıoğlu açıklamasında “bir gün bile ülkeyi yönetmesine tahammülümüz olmayan böyle bir gayrimeşru hükümetin gelecek beş yılımızı planlamaya ve yönetmeye kalkışması kabul edilemez. Bir an önce istifa edip gitmesi gerekenlerin göstermelik planlamadan bahsetmesi abesle iştigaldir” ifadelerini kullandı.

Ahmet Tokatlıoğlu, başbakanın ülkenin nüfusunu bildiğini ancak söyleyemeyeceğini ifade ettiği bir ortamda yalnızca kağıt üzerinde kalacak, gerçek bir değişim ya da gelişimi getirmeyecek bir sürece dahil olmayı doğru bulmadıklarını söyledi.

Hükümetin bu hamlesini, "iş yapar gibi göstermek ve diğer siyasi partileri, akademisyenleri ve kurumları sürece dahil etmeleriyle kendi pozisyonlarını meşrulaştırma çabası" olarak gördüklerini belirten Tokatlıoğlu, yüksek enflasyon, küresel krizler ve dengesizliklerin yaşandığı bir dönemde orta ve uzun vadeli planların konuşulmasının çağ dışı olduğunu savundu.

Tokatlıoğlu, “Kalkınma planlarının hazırlık dönemi ile uygulama dönemi koşullarının değişken olduğu göz önüne alındığında, bu çalışmanın anlamsız olacağı sonucuna varıyoruz” dedi.