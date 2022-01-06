Tokatlıoğlu: Kayıt Dışıyla Mücadele Ekibi Kurulmalı

Halkın Partisi (HP) milletvekili adayı Ahmet Tokatlıoğlu, halkın bu topraklara tutunmak için çare arayışında olduğunu, ülkede yetişen birçok gencin yurt dışında büyük başarılara imza attığını belirterek, “En büyük ihracatımız insan kaynağımızdır” dedi.

HP milletvekili adayı Ahmet Tokatlıoğlu, BRTK’de ekonominin konuşulduğu ve farklı parti temsilcilerinin yer aldığı programa katılarak, HP’nin ekonomiyi ayağa kaldırma politikalarından söz etti ve partinin ekonomiyle ilgili manifestosunu anlattı.

Kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alma konusunda HP’nin duruşu hakkında konuşan Tokatlıoğlu, bunun ülkenin en büyük kanayan yaralarından biri olduğunu söyledi.

“KAMU MALİYESİ HALKA HİZMET NOKTASINDA YETERSİZ”

Kamu maliyesinin halka hizmet verme noktasında yetersiz kaldığını ifade eden Tokatlıoğlu, vergi oranları daha aşağıya çekilerek, daha fazla vergi mükellefi yaratılıp, işverene çok daha az ve ödeyebilecekleri oranda vergi fırsatı sağlanmasıyla kamu maliyesinde çok daha fazla tahsilat yapmasının mümkün olduğunu kaydetti.

“KAYIT DIŞIYLA MÜCADELE EKİBİ KURULMALI”

Bu konuda ilk hamle olarak Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık koordinasyonluğunda kayıt dışıyla mücadele ekibinin kurulması gerektiğini belirten Tokatlıoğlu, halkın alım gücünün düştüğünü, hayat pahalılığının giderek arttığını ifade ederek, asgari ücrette yaşanan “plansız” uygulamanın telafi edilmesinin şart olduğunu söyledi. Tokatlıoğlu, istihdamı artırabilmenin öneminden bahsederek, ülkede genç issiz oranının arttığını savundu.

“GENÇ GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNÜ AÇILMALI”

Genç girişimciliğin de önünün açılması gerektiğini ifade eden Tokatlıoğlu, seçim manifestolarında yer aldığı şekilde, üç yıl boyunca vergi muhalefeti sağlayarak, gençlerin kamudan ziyade özel sektöre yönelmesinin sağlanmasının mümkün olacağının altını çizdi. Tokatlıoğlu, belirli bölgelerde, belirli sektörlerde, belirli sayıda istihdamı sağlamak koşuluyla vergi bilincini de aşılamak için vergi beyanını Vergi Dairesi’ne, maliyeye sunmaları şartı konması gerektiğine işaret etti.

“İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BÜYÜK VERGİ KAYBI VAR”

Yaptıkları çalışmalarda, kayıt dışı ekonomiyle ilgili özellikle inşaat sektöründe büyük bir vergi kaybı gözlemlediklerini kaydeden Tokatlıoğlu, özellikle tapu dairelerinde belirlenen rayiç bedellerin gerçek bedel üzerinden değerlendirilemediği için kamu maliyesinin çok büyük bir kaybının söz konusu olduğunu söyledi. Tapu dairelerinde devir işlemlerinde ekspert raporlarının gündeme getirilmesini önerdiklerini belirten Tokatlıoğlu, böylece yeni bir sektör de oluşturulmuş olacağını anlattı.

“HALKIMIZ NEREDEYSE YARI YARIYA FAKİRLEŞTİ”

Ekonomiyi kurtarma formülüyle ilgili kendisine yöneltilen soruyu da yanıtlayan Tokatlıoğlu, “Geldiğimiz noktada pandemi öncesine göre halkımız neredeyse yarı yarıya fakirleşti” dedi.

Tokatlıoğlu, halkın alım gücünün her geçen gün eridiğini ifade ederek, halkın temel ihtiyaçlarını, barınma ihtiyacını karşılayamaz noktaya geldiğini söyledi ve hükümetin halka sahip çıkmadığını savundu.

“EN BÜYÜK İHRACATIMIZ İNSAN KAYNAĞIMIZDIR”

Halkın bu topraklara tutunmak içi çıkış yolu aradığını söyleyen Tokatlıoğlu, ülkenin yurt dışında tahmin edilemeyecek noktada başarılara erişmiş gençleri olduğunu belirtti.

“Biz bu ülkede bu insanları eğitiyoruz ve maalesef altın tepside yurt dışına ikram ediyoruz. Bizim en büyük ihracatımız insan kaynağımızdır” diyen Tokatlıoğlu, bunun çok büyük bir kayba neden olduğunu söyledi.

“AYAKLARI YERE BASAN EKONOMİ POLİTİKASI BENİMSENMELİ”

Tokatlıoğlu, kamu reformu, vergi reformu, yerel yönetimler reformu, yurttaşlık yasası gibi birçok konuda yasal değişikliğin gerçekleştirilmek zorunda olduğun dikkat çekti.

Tokatlıoğlu ekonomik kalkınmayla ilgili konuşmasına şöyle devam etti:

“Kültürel mirasımıza eski eserlere sahip çıkarak, dünyaya örnek olacak çevre duyarlılığını benimseyerek, eğitimde niceliği değil niteliği ön plana alarak, sanayide ve tarımda üniversitelerimizin potansiyelini sürece dahil ederek, kümeleme politikalarını benimseyerek, turizmi sadece casino turizmi değil, çeşitlendirip bir devlet politikası olarak benimseyerek, ticarette ve yatırımda bürokrasiyi dijitalleştirerek ve hızlandırarak ekonomik kalkınmayı mümkün kılabiliriz. Ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratmak istiyorsak, ayakları yere basan bir ekonomi politikası benimsememiz şarttır.”

“EKONOMİK TAHRİBATTAN ÇIKIŞ YOLUNU İKİ AŞAMADA ÇÖZMEYİ PLANLADIK”

Tokatlıoğlu, HP olarak yaşanılan ekonomik tahribattan çıkış yolunu iki aşamada çözmeyi planladıklarını anlattı.

İçinden geçilen ekonomik krizin etkilerini vatandaşların en asgari seviyede hissetmesini sağlamak için elzem ürünlerde, temel gıda temel içecek, ilaç, çocuk bezi vb. ürünlerde KDV, fon gibi vergilerde sıfırlama sağlayacaklarını anlatan Tokatlıoğlu, Devlet alacaklarında, daha önce de yaptıkları gibi kurun düşük seviyelerden sabitleneceğini veya gerekirse devlet alacaklarının erteleneceğini belirtti. Tokatlıoğlu, gümrükte çıplak maliyet üzerinden vergi alınacağını da kaydetti.

Tokatlıoğlu, vatandaşların borçlarının, bankacılık sektörünün yıkılmayacağı bir formatta yapılandırılacağını, oluşacak faiz farkında ise devletin katkı yapmak zorunda olduğunu ifade etti.

“HAYAT PAHALILIĞI KONUSUNDAKİ ADALETSİZLİĞİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ”

Hükümetin asgari ücret konusundaki adımını da eleştiren Tokatlıoğlu, asgari ücreti kamudaki en düşük maaşla sabitleyerek her yıl pazarlık konusu yapmaktan çıkaracaklarını belirtti. Tokatlıoğlu, işveren katkı paylarının artırılması ve gelir oranlarının aşağılara çekilmesiyle de işverenin çalışanına çok kolay bir şekilde ücretini ödeyebilmesini sağlayacaklarını da söyledi.

Hayat pahalılığının altı ayda bir değil, iki ayda bir ödenmesinin yanında, hayat pahalılığında daha düşük maaşlının daha az oranda artış aldığı adaletsizlik durumunun ortadan kaldırılacağını anlatan Tokatlıoğlu, Fiyat İstikrar Fonu’nun amaçları doğrultusunda kullanılacağına da dikkat çekti.

“TARAFLAR ARASI UZLAŞI SAĞLANIRSA YENİ GEÇİŞ NOKTALARI AÇILACAK”

Tokatlıoğlu, döviz girişi için sınır kapılarındaki geçişi hızlandırmayı düşündüklerinin altını çizerek, eğer taraflar arasında uzlaşı sağlanırsa Mağusa ve Baf kapısı gibi geçiş noktalarının da açılacağını belirtti. Tokatlıoğlu, kripto paraların piyasaya nakit olarak dönmesi noktasında da vergilendirme uygulaması getireceklerini kaydetti.

“SERBEST EĞLENCE PROJESİ, TURİST ÇEKME POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK BİR PROJE”

Serbest eğlence projesiyle ilgili de konuşan Tokatlıoğlu, çevresel şikayetlerin de böylece ortadan kalkacağını söyledi. Güney Kıbrıs’taki Ayia Napa, İspanya’da İbza, Hollanda’da Amsterdam’ı örnek gösteren Tokatlıoğlu, uluslararası tanıtımla, turist çekme potansiyeli çok yüksek bir projeden bahsetti. Tokatlıoğlu, bunun yanında girişimcilik ve start-upların destekleneceğini anlatarak, genç girişimcilerin finansman bulması için de yatırımcılarla girişimcileri bir araya getireceklerinden söz etti.

Online sektörlere yönelik istihdam destekli ev sahipliği projelerine de değinen Tokatlıoğlu, uluslararası ve yerli firmalara yönelik ülkede şube açmak suretiyle teşvik politikalarının hayata geçirileceğini söyledi. Sanayi sektörüne yönelik, yeni nesil sanayi bölgelerini hayata geçirmeyi planladıklarının altını çizen Tokatlıoğlu,, sanayideki yerler konusunda da ciddi bir partizanlık politikası izlendiğini savundu. Hellim konusunda da konuşan Tokatlıoğlu, hellimin Avrupa ülkeleriyle ilgili gerek tarımsal gerek ekonomik faaliyetleri devreye koyacaklarını söyledi.

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06/01/2022 13:50