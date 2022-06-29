Tokatlıoğlu: Sine-i millet, siyaseti toplum içinde yeniden örgütleme adımıdır

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Ahmet Tokatlıoğlu, sine-i millet kararının, siyaseti toplum içinde yeniden örgütleme adımı olduğunu belirtti.

Siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda ülkenin geleceğini öngörmenin zor olduğunu ifade eden Tokatlıoğlu, büyük bir belirsizlik yaşandığını kaydetti.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Tokatlıoğlu, bir televizyon programına katılarak, değerlendirmelerde bulundu.

Meclis’te muhalefet etme seçeneğinin tüketildiğini düşündükleri için parti olarak sine-i millet kararı aldıklarını hatırlatan Tokatlıoğlu, şöyle devam etti:

“Meclis’te meşru olmayan hükümetle, hükümet-muhalefet ilişkisi kurmak yaratılan gayrimeşru yapının normalleştirilmesine, kanıksanmasına neden oluyor maalesef. Kararlarına saygı duymakla birlikte, şu anda Meclis’te olan ana muhalefet partisine bakıyoruz, hükümet edenlerin, muhalefeti dikkate, ciddiye almaması gibi bir durum yaşadığını görüyoruz.

Eğer siz demokrasiye inanıyorsanız ve toplumun iradesini temsil eden vekillerin Meclis’te yasama ve denetleme faaliyetini yürütmesi gerektiğine inanıyorsanız, muhalefetin de söylediklerini, eleştirilerini dikkate almanız gerekir. Mecliste sağlıklı bir işleyiş için bu şarttır. Bu ortamda muhalefetin karşı çıktığı yasaya verdiği tepki, sadece bir haftalık gecikme sağlıyor ama sonucu değiştiremiyor. İktidar, ‘Ben ne istersem yaparım’ tavrını sürdürüyor.”

Meclis’in sınıfta kaldığını öne süren Ahmet Tokatlıoğlu, “Ülkede büyük sıkıntılar ve tehditler söz konusu” diyerek, “UBP-DP ve YDP’nin makam ve menfaate dayalı yozlaşmış statükoyu beslediğini” iddia etti.

Tokatlıoğlu, “Bireysel çıkarların ön planda oluşu, toplumsal ihtiyaçların, ana reformların hayata geçemiyor olması, ülkenin önündeki en büyük engeldir” ifadelerini kullandı.

-“Kısır döngüden kurtulmak için geniş katılımlı bir seçim şarttır”

Gençlerin ülkede bir gelecek göremediğini ifade eden Tokatlıoğlu, “Artık tüm gelecek planlarını yurt dışı olarak kuruyorlar. Bu bizim için bir utanç kaynağıdır” dedi. Tokatlıoğlu şunları kaydetti:

“Kötü yönetiliyoruz. Bugün sağlıkta, teknolojide, tarımda, eğitimde, sanayide, ticarette bir planlama yok. İstihdamı sürdürülebilir kılmaya yönelik bir çalışma yok. Bu kısır döngüden çıkılması elzemdir. Bu da ancak geniş katılımlı bir seçimle, seçmen iradesiyle mümkün olabilir. Katılımın giderek düştüğü seçimler yaşıyoruz ve bu böyle giderse gayrimeşru hükümeti de durdurmak mümkün olmayacak.”

“Siyasete güvensizliğin yaratılmasının en büyük paydaşı UBP’dir” iddiasında bulunan HP Genel Sekreteri Tokatlıoğlu, şunları belirtti:

“UBP, en fazla hükümette kalan ve icraatı elinde tutan, sürdürülebilirliği olmayan siyasi yapıların da kurucusu olan partidir. Toplu değişim için tüm siyasi partilerin çabası olması gerekir. Bu nedenle toplumun faydasına olan reformlar için partilerin seçimden korkmaması lazım. Bazen yanlış ve kabul edilemez olaylar karşısında statümüzden, konumumuzdan, konforumuzdan vazgeçerek, siyasi bir duruş ortaya koymazsak, sineye çekip normalleştirirsek yarın ‘kurtaracak’ bir devlet, bir memleket bulamayacağız.”

“Şu anda ciddi bir krizin ortasındayız” diyen Tokatlıoğlu, “yaşananlar, demokratik muhalefet ortamının yetersizliğini, çözümlenemeyen sıkıntılar karşısında sine-i millet kararının en etkili duruşlardan biri olduğunu, etkisinin, sonuçlarının doğru analizi için zaman gerektiğini” savundu.

-“Sine-i millet, siyaseti toplum içinde yeniden örgütleme adımıdır”

Bu kararın siyasetten çekilme ya da partiyi kapatma anlamına gelmediğini, tam aksine partinin ülkeye dair endişelerinde, partinin prensiplerinde ne kadar net olduğunun göstergesi olduğunu kaydeden Tokatlıoğlu, “Bu, toplumun içinde siyaseti yeniden örgütleme adımıdır. Siyaseti bırakmayla sine-i millet kararı bir tutulamaz” dedi.

Hükümet oluşumunda yaşananlara işaret eden Tokatlıoğlu, “Bunlar tepki verilmesi gereken durumlardır. Dolayısıyla Parti Meclisi’nin aldığı karar doğru ve yerinde bir karardır” ifadelerini kullandı.

-“Halkın Partisi, her aşamada Parti Meclisi’nin aldığı kararla hareket etti”

HP’li iki vekil için süren disiplin sürecine ilişkin değerlendirmesi de sorulan Ahmet Tokatlıoğlu, bugüne kadar hükümet kurma, hükümetten ayrılma gibi tüm süreçlerde Parti Meclisi’nde alınan kararlarla hareket edildiğini, sine-i millet kararının da aynı yol izlenerek, alındığını belirtti. Tokatlıoğlu, kararın, parti tüzüğüne göre uygulanmasının kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

HP Genel Sekreteri Tokatlıoğlu, “Parti disiplini gereği alınan karara riayet edilmesi gerekiyor. Karara uyulmadığı durumda da Parti Meclisi tarafından kurulan Parti Disiplin Kurulu devreye giriyor. Süreci ve sonucu birlikte göreceğiz” dedi.

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29/06/2022 16:24