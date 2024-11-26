Toksoy: Mavi dil hastalığı yayılmaya devam ediyor…

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği (KTVHB) Başkanı Burak Toksoy, mavi dil hastalığının yayılmaya devam ettiğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Toksoy, hastalığın hayvandan insana direkt veya dolaylı temas ve/veya et ve süt ürünlerinin tüketilmesi aracılığı ile geçmediğini vurguladı.

Toksoy, halkın, sağlıklı ve/veya karantinalı işletmelerden gelen hayvanların et, süt veya ürünlerini tüketmesinde hiçbir sakınca bulunmadığını kaydetti.

Hastalığın ülkede Ziyamet, İskele, Gazimağusa, Vadili, Geçitkale, Lefkoşa ve Güzelyurt Kaza Veteriner Daireleri’nin sorumluluk alanlarında görüldüğünü belirten Toksoy, Beşparmak Dağlarının kuzey tarafındaki Girne Kaza Dairesi’ne bağlı işletmelerde tespit edilmediğini kaydetti.

Toksoy, Veteriner Dairesi Müdürlüğü’nün tavsiyeleri doğrultusunda, çevre ilaçlamalarının, sadece hastalık çıkan işletmeler çevresinde değil, özellikle tüm organize hayvancılık bölgelerinde periyodik olarak sık aralıklarla devam etmesi gerektiğini vurguladı.

-“Karantina uygulandı, bilgilendirme ve ilaçlama yapıldı”

Ülkede bu yıl Eylül ayından itibaren özellikle canlı küçükbaş hayvanlarda semptomların görülmesi ve ölümlerin şekillenmesi ile ortaya çıkan mavi dil hastalığının yayılmaya devam ettiğini kaydeden Toksoy, karantina uygulamaları ile ilgili bilgi verdi.

Küçükbaş hayvan işletmelerine hastalık şüphesi ve/veya varlığı durumunda, Veteriner Dairesi Müdürlüğü tarafından Hayvan Sağlığı Yasası’na bağlı olarak hayvan hareket yasağı (karantina) uygulanıp, gerekli bilgilendirme ve çevre ilaçlaması yapıldığını anlattı.

Hastalığı bulaştıran sineklere karşı çevre ilaçlaması yapılması konusunda da gerekli bilgilendirmenin yapıldığını dile getiren Toksoy, belediyelerinin özellikle hastalık görülen işletmeler çevresinde ilaçlama faaliyetlerine başladığını belirtti.

-“Tüm organize hayvancılık bölgelerinde ilaçlama yapılmalı”

Toksoy, hastalığa yönelik ilaçlamalarla ilgili, “Tavsiyemiz, çevre ilaçlamalarının sadece hastalık çıkan işletmeler çevresinde değil, özellikle tüm organize hayvancılık bölgelerinde Veteriner Dairesi Müdürlüğünün tavsiyeleri doğrultusunda periyodik olarak sık aralıklarla devam etmesi gerektiğidir” dedi.

Toksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Veteriner Dairesi Müdürlüğü, geçen hafta içerisinde Kaza Veteriner Daireleri aracılığı ile hastalık görülen işletmelere, çevre ilaçlamalarını kendileri de yapmaları amacıyla biyosidal ürün kapsamında olan ilaç dağıtımına başlamış bulunmaktadır. Bu ürünler, veteriner tıbbi ürün kapsamında olmayıp, çevre sağlığı kontrolüne yönelik ürün olduklarından, hayvanlar üzerine uygulanmaması gerekmekte, aksi durumda hayvanlarda zehirlenmeler olabileceği ve/veya et veya sütte ilaç kalıntısına bağlı toplum sağlığının riske atılabileceği bilinmelidir. Konu ilaçların kullanımı için resmi ve/veya serbest veteriner hekimlerden bilgi talep edilmesi, verilen görüş doğrultusunda güvenlik önlemleri alınarak uygulanması gerektiği unutulmamalıdır.”

Hastalık yapısı ve bulaşma şekli gereğince karantina önlemlerinin ne zaman kalkacağının net olarak bilinmediğine işaret eden Toksoy, “Birliğimiz görüşü olarak yeni hastalık odaklarının çıkışının durup, Veteriner Dairesi tarafından yapılan saha denetimleri ile mevcut karantinalı veya serbest işletmelerde yeni şüpheli vakaların çıkmaması ve mevsimsel havanın soğuması ile olumlu etkisi göz önünde bulunduğunda, karantina önlemlerinin 1-2 ay içinde kalkması olasılığı öngörülmektedir” ifadelerini kullandı.

Mavi dil hastalığının zoonoz karakterde olmadığına işaret eden Toksoy, hastalığın hayvandan insana direkt veya dolaylı temas ve/veya et ve süt ürünlerinin tüketilmesi aracılığı ile geçmediğini belirtti.

Toksoy, halkın, sağlıklı ve/veya karantinalı işletmelerden gelen hayvanların et, süt veya ürünlerini tüketmesinde hiçbir sakınca bulunmadığını kaydetti.