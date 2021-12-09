Tokyo 2020'nin izleyici sayısı üç milyarı geçti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, dünya genelinde 3 milyardan fazla kişi tarafından izlendi.

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09/12/2021

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Tokyo 2020'nin izleyici sayısı üç milyarı geçti

Uluslararası Olimpiyat Komitesinden (IOC) yapılan açıklamada, bağımsız bir araştırma kurumu tarafından Tokyo 2020'nin izlenme istatistiklerinin incelendiği belirtildi.

Buna göre, dünya genelinde 3,05 milyar kişi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı televizyon kanalları veya dijital ortamlardan takip etti. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na oranla izlenme ortalamasında yüzde 139'luk artış yaşandı.

Tokyo 2020'ye ait dijital ortamlardan 28 milyar video izlenirken, bu sayı, tüm olimpiyatların rekorunu kırdı.

09/12/2021 09:19
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TAGS: Tokyo 2020
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