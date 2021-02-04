Tokyo Olimpiyatları’nda cinsiyetçilik krizi

Tokyo Olimpiyat Oyunları Komitesi Başbakanı Yoshiro Mori, yönetim kurulu toplantısında “kadınların çok konuştuğunu” ve” kadınların katıldığı toplantıların” çok uzun sürdüğüne yönelik cinsiyetçi ithamlarda bulundu. Söz konusu olay, büyük bir tepkiye yol açtı. Mori’nin ifadeleri “çağ dışı” ve cinsiyetçi olarak” nitelendirildi.

"ÜZGÜNÜM"



Konuya ilişkin Kyodo haber ajansına değerlendirmelerde bulunan Moris, “Kadınlara kaşı ayrımcılık yapmak gibi bir amacım yoktu. Çok dikkatsizce konuştum ve üzgünüm” ifadelerini kullanarak özür diledi.



Diğer taraftan, halkın tepkisinin farkında olduğunu söyleyen Mori, "Daha önce çok kez belirttiğim gibi davranışım ,Tokyo Olimpiyatları üzerinde olumsuz etki oluşturacaksa istifa ederim” dedi, ancak şu anda böyle bir düşüncesi olmadığını vurguladı.

KOMİTEDEKİ ÜYELERİN YALNIZCA 5'İ KADIN

Öte yandan, olimpiyat komite kurulunun şu anda beşi kadın olmak üzere 24 üyesi bulunuyor. Japon olimpiyatçıları seçmekten sorumlu olan komite, 2019 yılında kendisine kadın yönetim kurulu direktörlerinin sayısını yüzde 40'a çıkarma hedefi koydu.

"KADINLARIN KONUŞMA SÜRESİNİ BİR ŞEKİLDE KISITLAMALIYIZ"

Ancak, Asahi Shimbun gazetesinin aktardığına göre Mori, "Kadın yönetim kurulu üyelerinin sayısını arttırırsak, konuşma sürelerinin bir şekilde kısıtlanmasını sağlamalıyız, bitirmekte zorlanıyorlar ki bu can sıkıcı bir durum" dedi.



2000-2001 yılları arasında Japonya'nın başbakanı olan Mori, görevdeyken yaptığı bir dizi gaf ve diplomatik olmayan ifadelerle de tanınıyor.

İSTİFA VE BOYKOT ÇAĞRISI



Son yorumları, Twitter'da trend olan #Moriresign etiketiyle sosyal medyada öfkeyi tetikledi.Bir kullanıcı "Utanmalısın. Olimpiyatlardan defolma zamanı," diye tweet attı, bir diğeri ise eğer Bay Mori işini sürdürürse sporcuları, oyunları boykot etmeye çağırdı.





Öte yandan, Mori, Japon Mainichi gazetesine yaptığı açıklamada, kadın aile üyelerinin de ona tepki gösterdiğini ifade etti.



"Dün gece karım beni iyice azarladı. Bana, ‘Yine kötü bir şey söyledin, değil mi? Kadınları kızdırdığın için tekrar acı çekmen gerekecek!’ dedi” ifadelerini kullanarak kızının ve torunun da kendisine tepkili olduğunu bildirdi.

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04/02/2021 15:06