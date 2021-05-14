Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi için 350 bin imza toplandı

Tokyo Oyunlarının iptal edilmesi çağrısında bulunan bir çevrimiçi imza kampanyasına 350 binden fazla kişi imza attı. Kampanya, yerel organizatörlere ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne sunuldu.

"Tokyo Olimpiyatlarını Durdur" olarak adlandırılan bir çevrimiçi imza kapmanyasına katılan 350 binden fazla kişi, olimpiyatları ertemele çağrısında bulundu.

Tokyo valiliğine aday olan tanınmış avukat Kenji Utsunomiya tarafından hazırlan hazırlanan kampanyanın sonuçları Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne sunuldu.

Olimpiyatların sağlık hizmetlerini halktan uzaklaştıracağını söyleyen Utsunomiya bir basın toplantısında, "Medyadaki haberin IOC, Uluslararası Paralimpik Komitesi, Japonya Hükümeti, Tokyo Büyükşehir Hükümeti ve organizasyon komitesi üzerinde çok fazla baskı oluşturduğunu düşünüyorum. Bu imzaların gerçekten gerekli olduğuna inanıyorum" dedi.

Olimpiyatların, 23 Temmuz'da başlaması planlanıyor. Nüfusun yüzde 2'den azının tamamen aşılanmış olduğu Japonya'da vakalar artmaya devam ediyor.

Bu habere tepkiniz:



14/05/2021 16:29