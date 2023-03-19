Tokyo'da 575 milyon TL değerinde kayıp para polise teslim edildi

Tokyo yurttaşları geçen yıl polise 3,99 milyar Yen (yaklaşık 575 milyon TL) tutarında kayıp para teslim ederek rekor kırdı.

Japan Today'in haberine göre Tokyo Metropoliten Polis Teşkilatı çarşamba günü yayımladığı raporda, polisin toplam tutarın 2,95 milyar Yen'ini (yaklaşık 425 milyon TL) sahiplerine iade edebildiğini belirtti.

Raporda sahipsiz paranın büyükşehir yönetimine gittiği ifade edildi.

The Guardian'ın aktardığı üzere Japonya'nın kayıp eşya yasasına göre para bulan herkes polise teslim etmek zorundayken, para sahibine ulaşırsa teslim eden kişi yüzde 5 ile yüzde 20 arasında bir ödül talep edebiliyor.

Polis teşkilatının raporunda 2022'de polis karakollarına yaklaşık 3,43 milyon kayıp eşya teslim edildiği de belirtildi. Bu sayı 2021'e kıyasla yüzde 21,9 arttı.

Kayıp eşyalardaki artışı Kovid pandemisi kısıtlamalarının kaldırılmasına bağlayan polis, böylece daha fazla kişinin dışarı çıktığını ifade etti.

Mainichi Shimbun'a konuşan bir yetkili şöyle dedi:

Bu artış, koronavirüse karşı sınırlarda alınan kontrol önlemlerinin büyük ölçüde hafifletilmesinin ve sosyo-ekonomik faaliyetlerin yeniden başlamasının ardından halkın dışarıya akın etmesinin bir sonucu olabilir.

Polis teşkilatının Kayıp Eşya Merkezi'nin verilerine göre 2015 ile 2019 arasında kaybolan eşya sayısı 4 milyon civarında seyretti.

Bu sayı, pandemide keskin bir düşüş göstererek 2020'de 2,8 milyona, 2021'deyse 2,81 milyona geriledi.

Kayıp eşya vakaları, 2022'de 3,43 milyona yükselse de pandemi öncesi seviyelere ulaşmadı.

Polis teşkilatı ayrıca kaybolan veya yanlış yere konan diğer eşyalar arasında toplamda 730 bin kadar, ehliyet ve sigorta kartları gibi kimlik belgelerinin de yer aldığını belirtti.

Yaklaşık 390 bin adet kayıp abonman kart ve hisse senedi sertifikası da bulundu.

Bu habere tepkiniz:



19/03/2023 17:46